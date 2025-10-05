باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اکبر حیدری سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در راستای تاکیدات سازمان بورس؛ کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به‌طور مداوم پیگیر وضعیت برگزاری مجامع سرمایه‌گذاری استانی است چرا که اساساً ماهیت هر شرکتی به برگزاری مجامع گره خورده است، چه مجامع فوق‌العاده برای افزایش سرمایه و چه مجامع عمومی عادی سالیانه باشد.

او افزود: قبل از اردیبهشت ۱۳۹۹، مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به‌طور منظم برگزار می‌شد و هیچ مشکلی وجود نداشت. در آن زمان، مفروض حاکم بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی؛ سهامداری صد درصدی تعاونی سهام عدالت در شهرستان‌ها بود و مجامع با حضور سهامداران حقوقی و عمده مردمی بدون چالش برگزار می‌شد.

حیدری ادامه داد: اما در اسفند ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۴۰۰، به‌دلیل پیش‌فرض قرار گرفتن سهامداری مستقیم مردم در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، چالشی پیچیده در نحوه حضور و اعمال رأی مردم ایجاد شد و هر چند که پیش‌بینی می‌شد به رغم حذف تعاونی‌های عدالت شهرستانی از ساختار؛ مردم به‌صورت الکترونیک از مجامع استقبال کنند، اما این اتفاق نیفتاد و کار به جایی رسید که در اردیبهشت ۱۴۰۰ تقریباً در ۹ استان دادستان‌های مراکز استان‌ها حکم توقف برگزاری مجامع را صادر کردند و قبل از آن هم در اسفند ۱۳۹۹ با ورود مجلس مجامع متوقف شد. در عین حال، نوبت اول مجامع ۱۸ شرکت سرمایه‌گذاری استانی در آن ایام برگزار شد، اما خروجی آن هم حضور کمتر از هزار نفر در ۱۸ استان بود، در حالی که میلیون‌ها نفر در این استان‌ها سهامدار روش غیر مستقیم بودند!

او همچنین به تصمیمات اسفند ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: به‌دلیل ابهاماتی در مدل بهینه اجرایی سهام عدالت، نماد‌های سرمایه‌گذاری استانی بسته شد و بازگشایی این نماد‌ها موکول به شروطی شد؛ تا تیرماه ۱۴۰۲، تلاش‌ها برای برگزاری مجامع سرمایه‌گذاری استانی به سرانجام نرسید و در نهایت هم با بازگشت به شیوه‌ای مشابه سال‌های قبل از ۱۳۹۹؛ یک ساز و کار اصلاحی مصوب شد که تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی نسبت به اعلام حضور و اعمال رأی در مجامع اقدام کنند که در عمل هم راهگشا بوده و مجامع اکثریت سرمایه‌گذاری‌های استانی با این ترتیبات به سرانجام رسیده است.

حیدری افزود: در مدت اخیر، به سبب برخی چالش‌ها بعضی از سرمایه‌گذاری‌های استانی مجامع‌شان به نتیجه نرسیده است.

او در ادامه گفت: علیرغم شرایط امسال، از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تلاطم‌های اداری و اقتصادی، ما تلاش‌هایمان را ادامه داده‌ایم و بخش عمده‌ای از چالش‌های برگزاری مجامع سرمایه‌گذاری استانی مرتفع شده است و امیدواریم با تمدید مهلت که در شورای عالی بورس مصوب می‌شود، بتوانیم مجامع باقی‌مانده را به سرعت برگزار کنیم.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: مباحث متعددی در مورد بازگشایی نماد‌ها وجود دارد. کارشناسان بر این باورند که اگر بخواهیم نماد‌ها را بازگشایی کنیم، مدل بهینه این است که ابتدا مدل بهینه و نهایی سهام عدالت تعیین تکلیف شده و آیین نامه بر اساس آن اصلاح و سپس همه سرمایه‌گذاری‌های استانی به‌صورت هماهنگ اقداماتشان را انجام دهند. همچنین، انجام مجامع خواسته به حقی است که باعث شفافیت در صورت‌های مالی و به‌روز‌رسانی فرآیند انتخاب مدیران می‌شود، اما لزوماً برگزاری مجامع تا زمانی که دغدغه‌های دیگر مرتفع نشود، منجر به بازگشایی نماد‌ها نخواهد شد.

حیدری در پایان افزود: درخواست ما از شورای عالی بورس برای تمدید مهلت برگزاری مجامع مطرح شده و پیشنهادی با نظر مساعد سازمان بورس به عنوان دبیرخانه شورای عالی بورس به شورای تقدیم شده است حالا باید دید شورای عالی بورس چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟