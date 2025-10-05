مربی تیم ملی فوتبال روسیه به تمجید از تیم ملی ایران پرداخت و دیدار با شاگردان قلعه نویی را کاربردی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم ملی فوتبال ایران و روسیه در یک دیدار تدارکاتی روز جمعه ۱۸ مهر در شهر ولگوگراد به مصاف هم خواهند رفت. این مسابقه بخشی از برنامه آماده‌سازی شاگردان امیر قلعه‌نویی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود.

ویتالی کافانوف، مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی روسیه، درباره دیدار با ایران گفت: ما پیش‌تر در سال ۲۰۲۳ با تیم ملی ایران بازی کرده‌ایم. این تیم بسیار قدرتمند است و در رتبه‌بندی فیفا هم‌اکنون در رده ۲۱ قرار دارد. امسال نیز ایرانی‌ها موفق شدند بار دیگر جواز حضور در جام جهانی را کسب کنند؛ بنابراین این مسابقه برای ما یک آزمون مهم خواهد بود.

پس از دیدار با ایران، تیم ملی روسیه در یک بازی دوستانه دیگر به مصاف بولیوی خواهد رفت. کافانوف درباره این مسابقه گفت: اگر بخواهم درباره بولیوی صحبت کنم، باید بگویم همه تیم‌های آمریکای جنوبی تیم‌هایی قدرتمند و فنی هستند. این فرصت بسیار خوبی است تا دروازه‌بان‌های ما در این دو بازی محک جدی بخورند. بدون شک این مسابقات چالش‌برانگیز خواهند بود.