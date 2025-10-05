سهراب سپهری دارای خلق و خوی عرفانی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سهراب سپهری، شاعر نامی کشورمان دارای شخصیتی خاص و همچنین خلق و خوی عرفانی بود. در همین رابطه صادق شیخ‌زاده، خواننده و کارشناس ادبیات در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه کرده است که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

