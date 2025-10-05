باشگاه خبرنگاران جوان - آزیتا نبی‌زاده سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات اقتصادی سازمان غذا و دارو، گفت: بیشتر بیماری‌های تنفسی در پاییز و زمستان مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا منشأ ویروسی دارند و مصرف آنتی‌بیوتیک برای درمان آنها هیچ جایگاهی ندارد. این بیماری‌ها معمولاً پس از طی یک دوره مشخص، بدون نیاز به داروی آنتی‌بیوتیک بهبود می‌یابند.

وی افزود: مصرف بدون نسخه آنتی‌بیوتیک می‌تواند موجب بروز عوارضی مانند اسهال، تهوع، واکنش‌های آلرژیک و در برخی موارد آسیب به کبد و کلیه شود.

نبی‌زاده تصریح کرد: باور عمومی مبنی بر اینکه آنتی‌بیوتیک روند بهبودی را تسریع می‌کند، اشتباه است و این تصور به دلیل همزمانی بهبود طبیعی بیماری با مصرف دارو ایجاد می‌شود.

منبع: سازمان غذا و دارو