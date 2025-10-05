سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات اقتصادی سازمان غذا و دارو، نسبت به مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها در فصل سرما هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزیتا نبی‌زاده سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات اقتصادی سازمان غذا و دارو، گفت: بیشتر بیماری‌های تنفسی در پاییز و زمستان مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا منشأ ویروسی دارند و مصرف آنتی‌بیوتیک برای درمان آنها هیچ جایگاهی ندارد. این بیماری‌ها معمولاً پس از طی یک دوره مشخص، بدون نیاز به داروی آنتی‌بیوتیک بهبود می‌یابند.

وی افزود: مصرف بدون نسخه آنتی‌بیوتیک می‌تواند موجب بروز عوارضی مانند اسهال، تهوع، واکنش‌های آلرژیک و در برخی موارد آسیب به کبد و کلیه شود.

نبی‌زاده تصریح کرد: باور عمومی مبنی بر اینکه آنتی‌بیوتیک روند بهبودی را تسریع می‌کند، اشتباه است و این تصور به دلیل همزمانی بهبود طبیعی بیماری با مصرف دارو ایجاد می‌شود.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: آنتی بیوتیک ، سرماخوردگی
خبرهای مرتبط
سرماخوردگی، آنفولانزا یا کرونا؟/ راهنمای سریع برای تشخیص بیماری‌های مشابه
پیشگیری از بیماری‌های فصلی در مدارس + فیلم
چگونگی پیشگیری از بیماری‌های فصلی در مدارس + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آنچه باید در مورد پایان پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز ۱۰ بدانید
اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنما‌های بالینی
معلمان از دادن تکالیف طولانی به دانش‌آموزان ابتدایی پرهیز کنند
کاروان‌های عمره دانشگاهیان از آبان امسال اعزام می‌شوند/ زوج‌های دانشجو در اولویت هستند
نماینده ایران در المپیاد جهانی علوم اعصاب نوجوانان ۲۰۲۵ مشخص شد
اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های شرایط خاص علمی کاربردی
توزیع کمک‌های فرهنگیان و دانش‌آموزان به نیازمندان از طریق کمیته امداد+ فیلم
الگوی خوابی که پیری مغز را تسریع می‌کند!
اختصاص سالانه یک میلیارد دلار ارز به اقلام مصرفی/ توانایی بالای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور
ثبت نام عمره دانشگاهیان با ظرفیت دو برابری آغاز شد
آخرین اخبار
اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های شرایط خاص علمی کاربردی
نماینده ایران در المپیاد جهانی علوم اعصاب نوجوانان ۲۰۲۵ مشخص شد
توزیع کمک‌های فرهنگیان و دانش‌آموزان به نیازمندان از طریق کمیته امداد+ فیلم
آنچه باید در مورد پایان پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز ۱۰ بدانید
کاروان‌های عمره دانشگاهیان از آبان امسال اعزام می‌شوند/ زوج‌های دانشجو در اولویت هستند
دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» وارد مرحله اجرایی شد
الگوی خوابی که پیری مغز را تسریع می‌کند!
آزمایش سگ‌های رباتیک چین برای انجام ماموریت در ماه
اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنما‌های بالینی
ثبت نام عمره دانشگاهیان با ظرفیت دو برابری آغاز شد
اختصاص سالانه یک میلیارد دلار ارز به اقلام مصرفی/ توانایی بالای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور
کمبود ۴۴ میلیون معلم در جهان تا سال ۲۰۳۰
معلمان از دادن تکالیف طولانی به دانش‌آموزان ابتدایی پرهیز کنند
نسخه بتای بازنویسی‌شده GroKedipedia به زودی منتشر می‌شود
تاثیر حفاظتی چای چینی از بدن در برابر التهاب
کشفی جدید در مورد احتمال وجود حیات در سیاره زهره
عوارض و مشکلات مکمل گینر + فیلم
آنتی‌بیوتیک برای درمان سرماخوردگی نیست
راه اندازی سامانه ویژه ثبت کمک‌های دانش‌آموزی در مدارس + فیلم
۲۵ مصدوم و ۲ کشته در تصادف زنجیره‌ای محور دماوند–فیروزکوه
حدود ۱۶۰۰ صندلی دستیاری پزشکی در سال گذشته خالی ماند
وضعیت عفونت‌های تنفسی در گردش در کشور/ اثربخشی ۴۰ تا ۶۰ درصدی واکسن آنفلوآنزا
آغاز ساخت مدارس استثنایی در مناطق محروم تهران