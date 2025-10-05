باشگاه خبرنگاران جوان _ جمعی از ورزشکاران رشته‌های زیرمجموعه هیأت انجمن‌های ورزشی استان اصفهان با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی این هیأت، خواستار ورود و رسیدگی مسئولان بالادستی شدند.

به گفته ورزشکاران، عملکرد ضعیف و نبود حمایت کافی از سوی مدیریت فعلی هیأت سبب شده بسیاری از رشته‌های زیرمجموعه در آستانه تعطیلی یا رکود قرار گیرند. آنان معتقدند که بی‌توجهی به قوانین ورزشی، ضعف در برنامه‌ریزی و ناتوانی مدیریتی، مانع رشد و توسعه این رشته‌ها در سطح استان شده است.

در مدت حدود یک سالی که احمد جمشیدی به‌عنوان رئیس هیأت انجمن‌های ورزشی استان اصفهان منصوب شده، تعدادی از مدیران توانمند کمیته‌های ورزشی بدون ارائه دلایل روشن و در شرایطی غیرقانونی از سمت خود برکنار شده‌اند؛ اقدامی که به گفته‌ی آنان، روند فعالیت‌های ورزشی را مختل و موجب دلسردی نیروهای فعال این حوزه کرده است.

از سوی دیگر، ناتوانی در اداره امور مالی هیأت، عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و فقدان تعامل اثربخش با انجمن‌های کشوری موجب شده تا موقعیت اصفهان در سطح ملی تضعیف گردد و اعتماد جامعه ورزشکاران و مربیان استان کاهش یابد.

در همین زمینه، ورزشکاران اصفهانی از ناطق‌نوری، رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشور، و صدری، مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان اصفهان، درخواست کردند تا عملکرد رئیس فعلی هیأت بررسی و نظارت جدی به عمل آید.

هیأت انجمن‌های ورزشی می‌تواند نقش مهمی در توسعه رشته‌های نوین، همگانی و کمتر برخوردار در استان داشته باشد، اما ادامه روند فعلی ممکن است به از بین رفتن بسیاری از ظرفیت‌های موجود در این حوزه منجر شود.

استان اصفهان، با برخورداری از سرمایه انسانی توانمند، سابقه درخشان در ورزش کشور و جایگاه ممتاز در توسعه رشته‌های مختلف ورزشی، شایسته مدیریتی کارآمد، علمی و منطبق با شأن و ظرفیت‌های خود است.