کاریکاتور روز / به مناسبت روز جهانی غذا ؛ نقش غرب در بحران جهانی غذا

۲۴ مهر ماه، برابر با شانزدهم اکتبر، هر سال «روز جهانی غذا» نام گذاری شده است. در سال ۱۹۴۵ سازمان ملل غذا را نه یک امتیاز، بلکه به‌عنوان یک حق به رسمیت شناخت، به همین دلیل از سال ۱۹۷۹ شانزدهم اکتبر هر سال را در راستای ریشه‌کنی گرسنگی، «روز جهانی غذا World Food Day» نامید. این مناسبت به‌عنوان یک فراخوان جهانی برای اقدام در مبارزه با گرسنگی و سوءتغذیه در جهان عمل می‌کند. بحران غذا، بلایی طبیعی نیست و دست ساز نوع بشر است. در مجموعه این هفته «کاریکاتور روز» و در آستانه روز جهانی غذا، کارتونیست‌ها قلم‌های خود را مانند نیزه به سوی سیاست‌های ناکارآمد، جنگ‌های تحمیلی و نظام اقتصادی ناعادلانه‌ای جهانی نشانه رفته‌اند که سفره میلیون‌ها نفر را خالی کرده است. به مناسبت روز جهانی غذا، نگاهی می‌اندازیم به کارتون‌هایی که این شکاف عظیم بین پیشرفت و محرومیت را به تصویر می‌کشند. در این گزارش و در مجموعه خبری ما، هنرمندان کاریکاتوریست، آینده‌ای را پیش‌بینی می‌کنند که در آن «گرسنگی» به بزرگ‌ترین بحران امنیت جهانی تبدیل شده است. در روز جهانی غذا، آمار سازمان ملل حکایت از ۸۱۱ میلیون گرسنه در جهان را دارد. بر اساس گزارش فائو، تنها سه شرکت غول‌پیکر کشاورزی که ریشه در وال‌استریت آمریکا دارند، بر بیش از ۷۰٪ بازار جهانی غلات تسلط دارند. این انحصار، کشاورزان خرد را، نابود و قیمت غذا را، برای فقیرترین مردم جهان، غیرقابل دسترس کرده است. طبق آمار برنامه جهانی غذا، در هر ۴ ثانیه یک نفر در جهان به دلیل گرسنگی جان می‌بازد. سیاست‌های غرب، با بی رحمی، گرسنگی را در جهان، به یک سلاح، تبدیل کرده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش برنامه جهانی غذا (WFP) و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، سیاست‌های تجاری، کشاورزی و تحریمی قدرت‌های غربی به عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده ناامنی غذایی و افزایش قیمت مواد اولیه در کشور‌های در حال توسعه شناسایی شده است. این هفته در «کاریکاتور روز» و در این گزارش "سفره خالی جهان جنوب" را در سایه "انباشت ثروت در شمال" به تصویر می‌کشیم.