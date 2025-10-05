باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی - معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی لرستان با اشاره به مشکلات موجود گفت:مهماننوازی سنتی با صنعت مهماننوازی تفاوت دارد. برای جذب گردشگر باید خدمات باکیفیت در ازای دریافت هزینه ارائه شود و این مسئله میتواند به درآمدزایی و اشتغالزایی پایدار منجر شود. در حال حاضر کمبود هتلهای چهار و پنجستاره یکی از چالشهای اساسی گردشگری لرستان است.
حجتالله عباسیان در ادامه به رویکردهای جدید این اداره کل اشاره کرد و افزود:رفع مشکلات فعالان گردشگری از طریق کمیسیونهای مختلف، توسعه گردشگری موضوعی مانند روستایی، خوراک و ادبی، تکمیل پروژههای نیمهتمام، ایجاد تأسیسات تبدیلی با استفاده از بناهای موجود و همچنین پیگیری ثبت جهانی روستاها با مشارکت مردم محلی از جمله برنامههای اصلی ماست.
به گفته وی، اقدامات حمایتی برای فعالان این حوزه در حال اجراست:ثبت رویدادهای گردشگری، ارائه تخفیف در صدور پروانههای ساختمانی برای تأسیسات گردشگری و پیگیری جدی مصوبات قانونی مرتبط با این حوزه در دستور کار قرار دارد.
معاون گردشگری لرستان همچنین بر لزوم ساماندهی اقامتگاههای غیرمجاز تأکید کرد و گفت:با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد و جریمه نقدی برای واحدهای غیرمجاز در نظر گرفتهایم.
عباسیان در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی و آموزشی این حوزه اظهار داشت:نبود تسهیلات سرمایه در گردش برای مراکز اقامتی، کمبود هتلهای لوکس و مشکلات مربوط به مبلمان شهری از چالشهای جدی در لرستان است. علاوه بر این، کمتوجهی به برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای فعالان گردشگری مانع بزرگی در ارتقای کیفیت خدمات محسوب میشود.
لرستان اگرچه از جاذبههای طبیعی، فرهنگی و تاریخی غنی برخوردار است، اما ضعف زیرساختها باعث شده این ظرفیتها کمتر در مسیر توسعه اقتصادی و اشتغالزایی قرار گیرد. کارشناسان معتقدند سرمایهگذاری در هتلسازی، تکمیل پروژههای نیمهتمام و توجه به آموزش نیروی انسانی میتواند موتور محرک گردشگری این استان باشد.