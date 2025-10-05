هافبک پرافتخار اسپانیایی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرخیو بوسکتس هافبک افسانه‌ای بارسلونا و تیم ملی اسپانیا پس از دو دهه درخشش در فوتبال دیشب در بازی اینترمیامی مقابل نیو انگلند که با برتری ۴ - ۱ یاران لیونل مسی به پایان رسید رسما از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

بوسکتس چند روز پیش گفت: این آخرین ماه‌های من در زمین فوتبال است. نزدیک به ۲۰ سال رؤیایم را زندگی کردم. فوتبال تجربه‌هایی منحصر‌به‌فرد به من داد، در مکان‌هایی شگفت‌انگیز و با بهترین هم‌تیمی‌ها

بوسکتس خطاب به تماشاگران حاضر در ورزشگاه و هواداران اینتر میامی گفت: حرفی ندارم. بخشی از من، بخشی از قلبم، همیشه اینجا با شما خواهد بود. امیدوارم فصل به بهترین شکل ممکن تمام شود که همان حضور در پلی‌آف و تلاش برای کسب عنوان قهرمانی است.

هافبک پیشین تیم ملی فوتبال اسپانیا درباره احتمال روی آوردنش به مربیگری هم اظهار داشت: در آینده می‌خواهم مربی شوم اما فعلاً ترجیح می‌دهم استراحت کنم.

او از سال ۲۰۰۸ تا سال‌ها قلب تاکتیکی بارسا بود؛ هافبکی که با تغییر نقش شماره ۶ سبک جدیدی به فوتبال جهان بخشید و نقشی حیاتی در شش‌گانه تاریخی ۲۰۰۹ ایفا کرد. بوسکتس همراه با مسی، ژاوی و اینیستا تیمی ساخت که معیار تازه‌ای از کیفیت در فوتبال جهان شد.

در تیم ملی اسپانیا نیز با ۱۴۳ بازی ملی، نقشی کلیدی در فتح جام جهانی ۲۰۱۰ و یورو ۲۰۱۲ داشت و پس از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از لاروخا خداحافظی کرد.

او در ۱۰۷ بازی برای اینتر میامی به میدان رفته و آمار یک گل‌زده و ۱۶ پاس‌گل را از خود بر جای گذاشته است.