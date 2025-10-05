باشگاه خبرنگاران جوان- محمدعلی طالبی، در آئین افتتاح همزمان طرح‌های وزارت راه و شهرسازی و آغاز مجدد فعالیت فرودگاه شهدای بم که به‌صورت ارتباط برخط با رئیس‌جمهور برگزار شد، از بهره‌برداری دو پروژه مهم در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان خبر داد.

استاندار کرمان با اشاره به افتتاح پروژه بهسازی و بازسازی باند فرودگاه بم اظهار داشت: در این طرح، ساختمان و محوطه‌های اطراف فرودگاه نیز بازسازی شده و این مجموعه اکنون به یکی از زیباترین و مجهزترین فرودگاه‌های کشور تبدیل شده است.

وی همچنین از افتتاح پل محور «زهکلوت – ایرانشهر» خبر داد و گفت: این پل با سازه‌ای بزرگ شامل ۱۰ دهانه ۱۰ متری احداث شده و نقش مهمی در تسهیل تردد و توسعه ارتباطات جاده‌ای شرق استان دارد.

طالبی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی شرق کرمان افزود: درخواست ما از رئیس‌جمهور، توجه ویژه به مسائل شرق استان و حمایت از صنایع خودروسازی ارگ جدید است تا با پایداری اشتغال و رونق اقتصادی، مسیر رشد و توسعه در این منطقه تداوم یابد.

منبع: استانداری