هواداران تیم فوتبال استقلال امیدوار هستند که طلسم عدم گلزنی بازیکنان این تیم در دیدار امروز مقابل چادرملو شکسته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم فوتبال استقلال در آغاز فصل جدید فوتبال ایران تاکنون در مجموع ۸ بازی رسمی انجام داده که شامل یک دیدار سوپرجام، پنج مسابقه لیگ برتر و دو بازی لیگ قهرمانان آسیا می‌شود. با این حال، عملکرد مهاجمان این تیم نشان از بحران جدی در خط حمله دارد.

محمدرضا آزادی، سعید سحرخیزان و داکنز نازون تاکنون در هیچ یک از این مسابقات موفق به گلزنی نشده‌اند. تنها نکته مثبت عملکرد آنها، ثبت یک پاس گل توسط سعید سحرخیزان در دیدار مقابل تراکتور و یک پاس گل از سوی داکنز نازون در بازی مقابل ذوب‌آهن بوده است.

این آمار ضعف جدی خط حمله استقلال را نشان می‌دهد؛ جایی که انتظار می‌رود مهاجمان نقش کلیدی در باز کردن دروازه حریف و کسب امتیاز ایفا کنند. اما در این فصل، نه تنها گلزنی رخ نداده، بلکه کیفیت عملکرد مهاجمان نیز رضایت‌بخش نبوده و موجب نگرانی هواداران شده است.

با توجه به نیاز مبرم استقلال به گلزنی در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، ادامه این روند می‌تواند آینده تیم را تحت تأثیر قرار دهد. هواداران اعتقاد دارند بخش هجومی استقلال نیازمند بازنگری جدی است تا هرچه سریع‌تر این بحران رفع شود.

مدیران باشگاه استقلال برای جذب هر یک از این بازیکنان هزینه‌های زیادی کرده‌اند، اما تاکنون آنها نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند.