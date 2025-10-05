معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قم از اضافه شدن ۴۰ تخت بخش روانپزشکی و راه اندازی اورژانس روانپزشکی در مجتمع خیرین سلامت قم (بیمارستان فرقانی) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-محمد احمدی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در حال حاضر ۹۰ تخت بخش روانپزشکی در ر مجتمع خیرین سلامت قم (بیمارستان فرقانی) درمانی فعال است که در تلاش هستیم ۴۰ تخت دیگر نیز به بخش روانپزشکی اضافه کرده و اورژانس روانپزشکی را نیز راه اندازی کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: این بخش به همت فرزندان خیر محترم شادروان حاج حسین کوهستانی در مجموعه ساختمان جدا بیمارستان در حال احداث است که به زودی به بهره برداری می‌رسد.

منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم