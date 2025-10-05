باشگاه خبرنگاران جوان - اواخر هفته گذشته بود که سردار سعید منتظر المهدی سخنگوی فراجا از آغاز ثبت‌نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله پسر، برای موتورهای ۵۰ سی سی و ۱۲۵ سی سی خبر داد.

سردار محمدباقر سلیمی معاون عملیات ترافیک پلیس راهور در جزییات صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله از تغییرات مهم در مقررات صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، گواهی‌نامه‌های رانندگی موتورسیکلت در چهار دسته تعریف شده و سن مجاز دریافت مجوز برای موتورسیکلت‌های سبک، با حجم کمتر از ۵۰ سی‌سی یا توان برقی زیر ۴ کیلووات و حداکثر سرعت ۴۵ کیلومتر، از ۱۸ سال به ۱۶ سال کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد، افزود: آموزش‌های نظری و عملی ویژه این گروه سنی طراحی و بومی‌سازی شده و متقاضیان باید مراحل آزمون آیین‌نامه، تست سلامت جسم و روان و دوره‌های عملی را پشت سر بگذارند.

سردار سلیمی با بیان اینکه برخورداری از مزایای بیمه‌ای نیز از جمله امتیازات دریافت این گواهی‌نامه است، با تأکید بر نقش خانواده‌ها در فرهنگ‌سازی استفاده ایمن از موتورسیکلت ادامه داد: ساختار این وسیله کمترین حفاظت را دارد و رعایت مقررات و استفاده از کلاه ایمنی می‌تواند تا ۷۵ درصد از خطرات بکاهد.

معاون عملیات ترافیک پلیس راهور هشدار داد که حدود ۳۲ درصد جان‌باختگان حوادث رانندگی در کشور موتورسیکلت‌سواران هستند و در برخی شهرها این آمار به ۶۰ درصد می‌رسد. نوجوانان ۱۶ ساله دارنده گواهی‌نامه ویژه تنها مجاز به استفاده از موتورسیکلت‌های سبک دو یا سه‌چرخه هستند و ورود به بزرگراه‌ها، تونل‌های شهری، مسیرهای بارانی و شرایط نامساعد جوی برای آنها ممنوع است.

منبع: ایسنا