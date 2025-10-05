باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- شیرزاد جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، در توضیح این طرح گفت:از ابتدای امسال تاکنون تعداد هشت هزار و ۳۴۵ دستگاه کنتور هوشمند برای مشترکان تجاری در سطح استان نصب و راهاندازی شده است. این اقدام بر اساس دستورالعملهای شرکت توانیر و با هدف مدیریت مصرف انرژی، کاهش هزینهها و ارتقای تابآوری شبکه صورت گرفته است.
وی درباره نوع این تجهیزات افزود:کنتورهای هوشمند شامل تکفاز و سهفاز هستند. ظرفیت آنها در مناطق عادی ۱۴ کیلووات و ۸ آمپر و در مناطق گرمسیری ۱۶ کیلووات و ۲۸ آمپر در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با اشاره به مزایای نصب این کنتورها تصریح کرد:این کنتورها امکان مشاهده لحظهای مصرف و مدیریت بهتر انرژی را فراهم میکنند. با شناسایی زمان اوج مصرف و انتقال آن به ساعات ارزانتر، هزینهها کاهش مییابد. همچنین تشخیص سریعتر قطعی برق و رفع مشکلات، حذف قبضهای تخمینی و محاسبه بر اساس مصرف واقعی، بهبود پایداری شبکه و حتی اتصال به سیستمهای خانه هوشمند از دیگر مزایای این طرح است.