رئیس‌جمهور روسیه درباره ارسال موشک‌های کروز تاماهاک آمریکا به اوکراین هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، هشدار داد که در صورت ارسال موشک‌های کروز تاماهاک توسط ایالات متحده به اوکراین برای حملات دوربرد به عمق خاک روسیه، این اقدام به نابودی روابط مسکو با واشنگتن خواهد انجامید.

کمتر از دو ماه پس از دیدار رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، با پوتین در یک اجلاس در آلاسکا، به نظر می‌رسد صلح بیش از پیش دور از دسترس است. این در حالی است که نیروهای روسیه در اوکراین در حال پیشروی هستند، پهپادهای روسیه ادعا می‌شود در حریم هوایی ناتو پرواز می‌کنند و اکنون واشنگتن از مشارکت مستقیم در حملات به عمق خاک بزرگترین قدرت اتمی جهان سخن می‌گوید.

ترامپ گفته است از پوتین برای برقرار نکردن صلح ناامید شده و روسیه را به دلیل ناتوانی در مطیع کردن اوکراین، «ببر کاغذی» خوانده است. پوتین هفته گذشته با واکنش به این اظهارات، پرسید که آیا ناتو به دلیل متوقف نکردن پیشروی روسیه، «ببر کاغذی» نیست؟

«جی. دی. ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، ماه گذشته گفت که واشنگتن در حال بررسی درخواست اوکراین برای به دست آوردن موشک‌های تاماهاک با برد بلند است که می‌توانند تا عمق روسیه، از جمله مسکو را هدف قرار دهند، اگرچه مشخص نیست که آیا تصمیم نهایی در این مورد گرفته شده است یا خیر.

پوتین در بخشی از یک کلیپ ویدیویی که روز یکشنبه توسط «پاول زاروبین»، خبرنگار تلویزیون دولتی روسیه منتشر شد، گفت: «این امر به نابودی روابط ما، یا حداقل روندهای مثبتی که در این روابط ظهور کرده است، منجر خواهد شد.»

روزنامه وال استریت ژورنال هفته گذشته گزارش داد که ایالات متحده در حال بررسی ارسال موشک‌هایی به کیِف است که می‌توانند در چنین حملاتی مورد استفاده قرار گیرند و در این راستا، اطلاعاتی درباره اهداف زیرساخت انرژی در عمق روسیه در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. دو مقام، گزارش این روزنامه را به رویترز تأیید کردند.

با این حال، یک مقام آمریکایی و سه منبع دیگر به رویترز گفتند که تمایل دولت ترامپ برای ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین ممکن است عملی نباشد، زیرا موجودی فعلی این موشک‌ها به نیروی دریایی آمریکا و مصارف دیگر اختصاص یافته است.

موشک‌های کروز تاماهاک دارای برد ۲۵۰۰ کیلومتری (۱۵۵۰ مایلی) هستند، به این معنی که در صورت دریافت این موشک‌ها توسط اوکراین، کرملین و تمام روسیه اروپایی در محدوده هدف قرار خواهند گرفت.

پوتین روز پنجشنبه گفت که استفاده از تاماهاک‌ها بدون مشارکت مستقیم پرسنل نظامی آمریکا غیرممکن است و بنابراین هرگونه عرضه چنین موشک‌هایی به اوکراین، «مرحله کیفی جدیدی از تشدید درگیری» را رقم خواهد زد.

او تأکید کرد: «این به معنای یک مرحله کاملاً جدید، یک مرحله کیفی جدید از تشدید، از جمله در روابط بین روسیه و ایالات متحده خواهد بود.»

پوتین افزود که تاماهاک‌ها ممکن است به روسیه آسیب برسانند، اما این کشور صرفاً آنها را سرنگون خواهد کرد و دفاع هوایی خود را بهبود خواهد بخشید.

پوتین جنگ اوکراین را نقطه عطفی در روابط مسکو با غرب تصویر می‌کند، که به گفته وی پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، با گسترش ناتو و تعرض به آنچه او حوزه نفوذ مسکو می‌داند، روسیه را تحقیر کرده است.

رهبران اروپای غربی و اوکراین، این جنگ را تلاشی امپریالیستی برای تصرف زمین توصیف کرده و بارها متعهد به شکست نیروهای روسیه شده‌اند. آنها استدلال می‌کنند که مادامی که روسیه شکست نخورد، پوتین ریسک حمله به یک عضو ناتو را خواهد کرد؛ ادعایی که پوتین بارها آن را رد کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، روسیه و آمریکا ، موشک تاماهاک ، جنگ اوکراین و روسیه
خبرهای مرتبط
ادعای پستوریوس: روسیه ممکن است طی چند سال آینده به کشور‌های ناتو حمله کند
بازگشایی فرودگاه ویلنیوس پس از گزارش حضور بالون‌های مرموز
کارشناس روس:
ناسا ممکن است تحت پوشش ماموریت فضانوردان، سلاح‌های هسته‌ای را به ماه ارسال کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گفتگوی پر تنش نتانیاهو و ترامپ پس از پاسخ مثبت حماس به طرح آتش‌بس
آنچه باید از مذاکرات غزه در مصر بدانیم
فعالان فرانسوی و بلژیکی ناوگان صمود اعتصاب غذا کردند
آزادی اولین گروه از اسپانیایی‌های بازداشت‌شده در حمله به کاروان صمود
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۷ هزار نفر رسید
اسرائیل طرح جدیدی برای شهرک‌سازی در شمال کرانه باختری تصویب کرد
نشست امنیتی طالبان در قندهار با محوریت بررسی وضعیت پایگاه بگرام
نروژ جنگنده‌های اف-۳۵ را برای گشت‌زنی در مرز لهستان مستقر می‌کند
ناوگانِ عازم غزه به آب‌های بین‌المللی در نزدیکی اسکندریه مصر نزدیک می‌شود
اختیارات جدیدی به پلیس انگلیس در ارتباط با اعتراضات داده می‌شود
آخرین اخبار
حماس گزارش العربیه را تکذیب کرد
مکرون دولت جدید فرانسه را معرفی کرد
العربیه: حماس جمع‌آوری اجساد اسرای اسرائیلی را آغاز کرده است
رسانه‌های عربی: حماس پیش از مذاکرات، فهرست درخواست‌های خود را ارائه کرد
ترامپ: تقریبا همه با طرح آتش‌بس غزه موافقت کرده‌اند
راهپیمایی گسترده مردم هلند در میانه باران برای حمایت از مردم غزه + تصاویر
ورود خودرو‌های سنگین مصری به غزه برای ساخت اردوگاه آوارگان 
قرقیزستان ۱۳۰ تُن کمک بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد
آموزش دختران کلید توسعه اقتصادی افغانستان
هشدار فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ درباره بحران انسانی در مناطق زلزله‌زده افغانستان
نشست امنیتی طالبان در قندهار با محوریت بررسی وضعیت پایگاه بگرام
مارکو روبیو: جنگ غزه هنوز تمام نشده است
گفتگوی پر تنش نتانیاهو و ترامپ پس از پاسخ مثبت حماس به طرح آتش‌بس
پاپ لئو چهاردهم: امیدواریم طرح آتش‌بس غزه به نتایج مطلوب برسد
صعود کوهنوردان مهاجر افغانستانی به سه قله البرز با پیام آزادی و امید
اسرائیل طرح جدیدی برای شهرک‌سازی در شمال کرانه باختری تصویب کرد
آزادی اولین گروه از اسپانیایی‌های بازداشت‌شده در حمله به کاروان صمود
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۷ هزار نفر رسید
فعالان فرانسوی و بلژیکی ناوگان صمود اعتصاب غذا کردند
نروژ جنگنده‌های اف-۳۵ را برای گشت‌زنی در مرز لهستان مستقر می‌کند
اختیارات جدیدی به پلیس انگلیس در ارتباط با اعتراضات داده می‌شود
آنچه باید از مذاکرات غزه در مصر بدانیم
بیانیه مشترک شماری از کشورهای عربی و اسلامی در حمایت از پاسخ حماس به طرح ترامپ
کاتس: اگر توافق نباشد، شدت حملات به غزه افزایش می‌یابد
ناوگانِ عازم غزه به آب‌های بین‌المللی در نزدیکی اسکندریه مصر نزدیک می‌شود
پوتین: ارسال موشک‌های تاماهاک آمریکا به اوکراین، روابط با واشنگتن را نابود می‌کند
حمله موشکی یمن به اهداف حساس در قدس اشغالی
ادعای پستوریوس: روسیه ممکن است طی چند سال آینده به کشور‌های ناتو حمله کند
لهستان هواپیماهای جنگی خود را به پرواز درآورد
بازگشایی فرودگاه ویلنیوس پس از گزارش حضور بالون‌های مرموز