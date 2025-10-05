در روز پایانی ۳ نماینده کاراته ایران در سومین روز پیکارهای لیگ جهانی مالزی موفق به کسب یک طلا، یک نقره و یک برنز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز پایانی لیگ جهانی کاراته وان سری آ مالزی که آخرین مرحله لیگ جهانی در سال ۲۰۲۵ به شماره می رود، امروز(۱۳ مهرماه)، مرتضی نعمتی در فینال وزن ۷۵- کیلوگرم نماینده روسیه را شکست داد و به مدال طلا رسید.

نعمتی در دیدار فینال ارنست شریف الدینوف از روسیه را ۶ بر یک مغلوب کرد و صاحب مدال طلا شد. نعمتی تا پیش از رسیدن به فینال پس از استراحت، حریفانی از کویت، فیلیپین، شیلی، ترکمنستان و فرانسه را شکست داده بود.

علی اصغر آسیابری ۲دیگر نماینده تیم ایران بود که در فینال نتیجه را به ادوارد گاسپاریان از روسیه واگذار کرد و به مدال نقره رسید. او در این دیدار ۸ بر ۷ نتیجه را واگذار کرد.

آسیابری، پس از استراحت در دور اول، نمایندگان چین تایپه، کرواسی، بلژیک، قزاقستان و ترکیه را از پیش رو برداشته بود.

علی رحیمی دیگر نماینده وزن ۷۵- کیلوگرم هم موفق به کسب مدال برنز این رقابتها شد. رحیمی ابتدا میشل دورهام از استرالیا را ۴ بر صفر برد، در ادامه موفق شد برنارد پینئو از پرتغال را ۵ بر ۲ مغلوب کند. سپس ۳ بر یک ایوان جلوس از یونان را برد و در بازی چهارم ۸ بر صفر لیمه تاین از فرانسه را برد و در نیمه نهایی ۱۰ بر ۴ نتیجه را به ارنست شریف الدینوف از روسیه واگذار کرد و به دیدار رده بندی رفت. در دیدار رده بندی ۷ بر ۵ جاشوا از اندوزی را مغلوب کرد و به مدال برنز این وزن بسنده کرد.

منبع: فدراسیون کاراته

برچسب ها: مسابقات کاراته ، تیم ملی کاراته
