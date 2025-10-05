شیر همیشه در تبلیغات با چهره لبخندزنان یک کودک سالم و قوی همراه بوده است، از گذشته تا امروز، بسیاری از مادران باور دارند که نوشیدن روزانه شیر، کلید رشد بهتر و قد بلند شدن فرزندانشان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیر همیشه در تبلیغات با چهره لبخندزنان یک کودک سالم و قوی همراه بوده است. از گذشته تا امروز، بسیاری از مادران باور دارند که نوشیدن روزانه شیر، کلید رشد بهتر و قد بلند شدن فرزندانشان است. اما آیا این باور ریشه علمی دارد یا فقط یک عادت نسل به نسل منتقل شده است؟

شیر یکی از کامل‌ترین مواد غذایی طبیعی است. در هر لیوان آن، مجموعه‌ای از مواد مغذی وجود دارد که بدن برای رشد به آن‌ها نیاز دارد؛ از جمله پروتئین، کلسیم، روی، پتاسیم، ویتامین A و ویتامین D. این ترکیب به‌ویژه در سال‌های نخست زندگی، نقش مهمی در رشد استخوان‌ها و عضلات دارد. به گفته پژوهشگران، شیر باعث ترشح هورمونی به نام IGF-1 می‌شود که یکی از عوامل اصلی رشد قد و استخوان به شمار می‌آید.

جالب است بدانید یکی از اولین پژوهش‌ها در این زمینه، در سال ۱۹۲۸ انجام شد. نتایج نشان داد کودکانی که شیر می‌نوشیدند، حدود ۲۰ درصد رشد قدی و وزنی بیشتری نسبت به سایر کودکان داشتند. مطالعات جدید نیز نشان می‌دهد مصرف منظم شیر با کاهش خطر کوتاه‌قدی در کودکان ارتباط دارد، به‌ویژه در کشورهایی که تغذیه متعادل‌تری دارند.

زیاده‌روی در مصرف شیر هم مضر است

با وجود فواید زیاد، شیر هم مانند هر ماده غذایی دیگری اگر زیاد مصرف شود می‌تواند دردسرساز باشد.

انجمن پزشکان اطفال آمریکا توصیه می‌کند که کودکان زیر یک‌سال نباید شیر گاو بنوشند و پس از یک‌سالگی، مصرف روزانه نباید از دو لیوان (حدود ۵۰۰ میلی‌لیتر) بیشتر شود.

زیاده‌روی در مصرف شیر می‌تواند جذب آهن را کاهش دهد و باعث کم‌خونی شود، وضعیتی که باعث خستگی و ضعف در کودک می‌شود.

جایگزین‌های هوشمندانه برای شیر

اگر کودک شما به لاکتوز حساسیت دارد یا شیر را دوست ندارد، جای نگرانی نیست. بسیاری از مواد مغذی موجود در شیر در غذاهای دیگر هم یافت می‌شوند:

  • ماست یونانی و پنیر کم‌چرب برای دریافت پروتئین و کلسیم

  • بادام، تخم‌مرغ، سبزیجات برگ‌سبز و ماهی برای تأمین روی و ویتامین D

  • و البته آب کافی و خواب منظم برای کمک به رشد طبیعی بدن

نتیجه نهایی

شیر، اگر به اندازه و در زمان مناسب مصرف شود، یکی از بهترین نوشیدنی‌ها برای رشد کودکان است. اما راز قد بلند شدن فقط در یک لیوان شیر خلاصه نمی‌شود. ترکیب تغذیه متعادل، خواب کافی، فعالیت بدنی و آرامش روانی، همان فرمول طلایی رشد سالم است.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: مصرف لبنیات ، مصرف شیر و لبنیات
خبرهای مرتبط
زنان باردار لبنیات فله‌ای مصرف نکنند
رازهای پنهان لبنیات که نمی‌دانستید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مصدق املاک دزدیده شده مردم را از شاه پس گرفت
پاسادِنا؛ شهری سرسبز میان کوهستان و تاریخی زنده
چرا جنگنده‌های پیشرفته در سرعت‌های بالا نمی‌توانند دور بزنند؟
مدیتیشن و سلامت روده ؛ گفت‌وگوی شگفت‌انگیز ذهن و بدن
آیا شیر واقعاً بچه‌ها را قدبلند می‌کند؟
جز سلبریتی‌شدن راهی نیست
بهای سنگین جامعه برای خنده‌های ارزان
هشدار وزارت بهداشت؛ تتو و پرسینگ مسیر تازه انتقال HIV و هپاتیت
اینجا، زندگی خودش را به دنیا می‌آوَرَد
عباس عبد العجمی: به رهبر نمی‌گوییم «شما بجنگید»
آخرین اخبار
عباس عبد العجمی: به رهبر نمی‌گوییم «شما بجنگید»
۱۰ مبنای قرآنی برای دفاع از جبهه مقاومت؛ پاسخی به شبهات رایج
اینجا، زندگی خودش را به دنیا می‌آوَرَد
بهای سنگین جامعه برای خنده‌های ارزان
هشدار وزارت بهداشت؛ تتو و پرسینگ مسیر تازه انتقال HIV و هپاتیت
مصدق املاک دزدیده شده مردم را از شاه پس گرفت
مدیتیشن و سلامت روده ؛ گفت‌وگوی شگفت‌انگیز ذهن و بدن
جز سلبریتی‌شدن راهی نیست
چرا جنگنده‌های پیشرفته در سرعت‌های بالا نمی‌توانند دور بزنند؟
پاسادِنا؛ شهری سرسبز میان کوهستان و تاریخی زنده
آیا شیر واقعاً بچه‌ها را قدبلند می‌کند؟
چرا سرخپوستان آمریکا موهای خود را بلند نگه می‌دارند؟
فواید و مضرات پاستیل برای بدن
فوت و فن زندگی مشترک؛ تمام روابط ناسالم چه وجه مشترکی دارند؟
ریشه‌های عمیق گرایش نخبگان ایرانی به آلمان
کشف مولکولی در مغز که می‌تواند احساس گرسنگی را خاموش کند
استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید مانند الکل و سیگار منع قانونی سن داشته باشد
چه کسی پیش از گالیله برای نخستین بار ماه را با تلسکوپ دید؟
راز ژورژ، پیرمرد شوریده محله جوادیه
شاه مصنوعی با سرور صهیونیستی
اندازه طبیعی «حس مالکیت» در کودکان چقدر است؟
ناوگان صمود به ساحل نه، اما به مقصد رسید
میرزا آقاخان نوری: خائن یا دیپلمات ناگزیر؟