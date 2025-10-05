مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی با حاشیه‌هایی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان، جهت اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در عربستان روز‌های ۹ تا ۱۱ مهرماه به میزبانی البرز برگزار شد.

در حاشیه این مسابقات اعتراض‌هایی به داوری‌های صورت گرفت و منجر به درگیری‌هایی در محل برگزاری و همچنین بیرون از سالن شد و صحنه‌های زشتی را رقم زد.

مسعود روشنی سخنگوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در این باره گفت: درگیری بیشتر میان تماشاگران بود. در واقع یک بحث میان دو مربی انجام و کار به درگیری فیزیکی در بیرون کشیده شده که با دخالت حراست، موضوع پس از چند دقیقه به پایان رسید. اسامی ورزشکار و مربیانی که در این درگیری دخالت داشتند، به کمیته انضباطی داده شده و درباره‌شان تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی با رد این موضوع که داوران قهر نکرده‌اند، اظهار داشت: زمانی که جو متشنج و از کنترل خارج می‌شود، یک زمان استراحت در نظر گرفته می‌شود تا اوضاع آرام شود. در واقع قهری در کار نبوده و زمان استراحت در نظر گرفته شده بود.

منبع: تسنیم

