سردار جهانبخش فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در خوی گفت: رمز ماندگاری و اقتدار تمدن ۸ ساله ایران درسایه همدلی مردم، همت نیروهای مسلح و خون شهدا است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - مراسم بزرگداشت شهدای نیروهای انتظامی با حضور سردار رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی آذربایجان غربی و دیگر فرماندهان و مسئولین استانی و شهرستانی در سالن مجتمع فرهنگی بوتراب برگزار شد.

سردار رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، امنیت، سلامت و شهدای فراجا گفت: رمز ماندگاری و اقتدار تمدن ۸ هزار ساله ایران درسایه همدلی مردم، همت نیروهای مسلح و خون شهدا است.

وی گفت: شهدا و خانوداه های آنها تاج سر ما و مایه افتخار وطن اسلامی است و عامل ایستادگی درمقابل دشمنان و استکبار جهانی است.

جهانبخش گفت: جهان استکبار در طول تاریخ با همه اقوام و ملیت های دنیا دشمنی دارند و هر کشوری به مرز خودکفایی و اقتدار می رسید با سیاست های شیطانی و ایجاد اختلاف در میان مردم نظام آن کشور را نابود می کردند و می کنند.

وی افزود: تنها تمدنی که در مقابل دشمنی های دشمنان اسلام ایستادگی کرد تمدن ۸ هزارساله ایران با ایدئولوژی ناب شیعه است و این ایستادگی در سایه رهبری های امامین انقلاب، همت و همدلی مردم، رشادت های نیروهای مسلح و خون شهدا است.

وی درادامه با اشاره به اینکه فراجا، فراتر از همه جا و متعلق به همه مردم و همه جای کشور است و گفت: هفته نیروی انتظامی امسال مزین است به شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن که با همکاری عموم مردم فهیم ایران و به همت و تلاش نیروهای جان بر کف نیروهای انتظامی و هنگ مرزی امنیت در سراسر کشور، اعم از متن جامعه و مرزها جفرافیایی پا برجاست.

سردار جهانبخش در ادامه سخنان خود گفت: برقراری نظم و امنیت و حفظ ارزش‌ها دو رسالت نیروی انتظامی است که برای انجام آن با جان و دل تلاش می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه خدمت به مردم افتخار پلیس است، گفت: پلیس برای دفاع از امنیت مردم ولایتمدار کشور آماده هرگونه ایثار و جانفشانی است.

جهانبخش در ادامه با بیان اینکه پیشگیری از جرایم دغدغه پلیس و جامعه است گفت: امنیت و آسایش جامعه خط قرمز پلیس است و با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی هیچ گونه تعارفی نداریم و با متخلفان بشدت برخورد می‌ کنیم.

نوروزی رئیس سازمان قضایی نیروی های مسلح آذربایجان غربی نیز در این مراسم گفت: خدمت به ملت قهرمان ایران افتخار پلیس و سازمان قضایی نیروهای مسلح میباشد.

وی ادامه داد: با عنایت به فداکاری های نیروهای انتظامی کشور علی الخصوص آذربایجان غربی میشود گفت: خدمات این عزیزان شامل آن جمله معروف حضرت زینب کبری است که فرمود: ما رایت الا جمیلا، چیزی جز زیبایی ندیدم.

سرهنگ محمد گلوانی فرمانده انتظامی خوی نیز در این مراسم با عرض خیر مقدم به مدعوین حاضر گفت: خداوند را شاکریم که اولین یادواره ۱٠٠ شهید فراجای خوی با حضور خانواده های معظم شهدا برگزار می شود.

وی افزود: با عنایت به اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس می باشد، نیروهای مخلص و جان برکف انتظامی و هنگ مرزی خوی در راه تامین امنیت مرزی و اجتماعی جامعه از پای نخواهند نشست و راه شهدای را ادامه داده و تا پای جان در مقابل کسانی که بخواهند امنیت مردم را به خطر بیندازند ایستادگی می کنند.

لازم به ذکر آیت که درپایان مراسم از خانواده های شهدا فراجا تجلیل به عمل آمد.