باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- علی کردعلیوند، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:این کمیسیون بهعنوان نهادی قانونی، باهدف رفع مشکلات ناشی از تداخلات اراضی دولتی و خصوصی شکل گرفته و میتواند در بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان نقشآفرین باشد.
وی ادامه داد: اقدامات کمیسیون رفع تداخلات، علاوه بر افزایش امنیت مالکیت کشاورزان، باعث کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی میان مالکان میشود که این امر تأثیر مستقیمی بر روابط اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی دارد.
کردعلیوند با اشاره به مشکلات گذشته گفت:تداخلات اراضی کشاورزی همواره یکی از چالشهای بزرگ در مسیر توسعه بخش کشاورزی بوده است. ازآنجاکه بسیاری از اراضی در مالکیتهای مختلفی قرار دارند، رفع این مشکل میتواند به تسهیل فرایند تولید و گسترش فعالیتهای کشاورزی کمک کند.