باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه روز یکشنبه در گردهمایی شوراهای فرهنگ عمومی استان کرمان به چند نمونه خروجی تغییر ساختار و رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های کشور مهاجرت نخبگان است که شورا پیگیری کرد علاوه بر سند نخبگان، کد استخدامی مستقل برای نخبگان تعریف شود و سازمان امور اداری و استخدامی آن را مصوب کرد.

وی گفت:‌اعضای هیات علمی از سال ۱۳۹۹ تاکنون کد استخدامی‌شان صادر نشده بود که با پیگیری‌های فراوان، تا سال ۱۴۰۲ صادر شده و سال ۱۴۰۳ و امسال نیز به‌زودی صادر خواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: وقتی تکریم نخبگان انجام شد، جذب هیات علمی سرعت پیدا کرد، بعضی نیازهای معیشتی نخبگان تامین شد و نیازهای علمی آنان با راه‌اندازی آزمایشگاه‌های ملی که در شورا مصوب شد، پاسخ داده شود، اثربخشی این اقدامات در کاهش مهاجرت نخبگان نمایان می‌شود.

ساختار جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تخصصی

وی با اشاره به تحول ساختاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شورا برای اینکه تحولی در آن ایجاد شود را سندی برای خودش نوشت و ساختار را به ستاد و کار قرارگاهی تبدیل کرد.

خسروپناه افزود: ساختار شورا به جای معاونت، به پنج ستاد تخصصی شامل علم و فناوری، تعلیم و تربیت، خانواده و زنان، سلامت و قرآن تقسیم شد و هر ستاد دارای میزهای تخصصی مانند میز هوش مصنوعی، کوانتوم، فضای مجازی، صنایع دستی، موسیقی، سینما، سلامت زنان و فناوری‌های نوین سلامت است.

وی بیان کرد: البته مسئولیت فضای مجازی عمدتا با شورای عالی فضای مجازی است و شورا در برخی مسائل محتوایی کمک می‌کند. در این میزها، جمعی از فرهیختگان هر حوزه حضور دارند و تصمیم‌سازی می‌کنند.

تعامل با فرهنگستان‌ها و نخبگان استان‌ها

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تعامل شورا با فرهنگستان‌های مختلف تصریح کرد: تصمیم‌سازی در حوزه زبان‌های قومی به فرهنگستان زبان و ادب فارسی واگذار شده و ما در شورا تصمیم‌گیری می‌کنیم، نقشه جامع علمی کشور را به فرهنگستان علوم و نقشه حوزه سلامت نیز به فرهنگستان علوم پزشکی سپرده شده است.

وی با تاکید بر مشارکت نخبگان در فرآیند تصمیم‌سازی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره جدید، گفت: شورا در کشور نیز هیات‌های اندیشه‌ورز علم و فناوری و فعالان فرهنگی اجتماعی را در استان‌ها راه‌اندازی کرده و با بدنه دانشگاه‌ها و تشکل‌های فرهنگی و علمی ارتباط وسیع برقرار کرده است.

تدوین اسناد ملی با مشارکت نخبگان

خسروپناه افزود: سند موسیقی پس از ۳۰ سال با کمک خانه موسیقی نوشته شد، سند صنایع دستی با مشارکت یکهزار و ۴۰۰ نفر از فعالان این حوزه تدوین و سند فناوری‌های کوانتوم با همکاری ۴۵۰ استاد فرهیخته کشور تهیه شد.

وی درباره ضمانت اجرایی این اسناد تصریح کرد: هر سندی که توسط نخبگان و ذی‌نفعان با مبانی منظومه فکری امامین انقلاب نوشته شود، بالای ۷۰ درصد اجرا می‌شود و این موضوع را امتحان کردیم. به‌عنوان مثال سند کوانتوم که چند ماه پیش توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد، اکنون به‌جرئت ۴۰ درصد آن اجرا شده است چون نخبگان این حوزه نوشتند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: سند نخبگان، تصویب کد استخدامی مستقل، راه‌اندازی آزمایشگاه‌های ملی، سند نانوتکنولوژی، سند هوافضا و سند نقشه مهندسی فرهنگی از جمله اقدامات مهم شورا هستند، در حوزه نانو، ایران رتبه پنجم جهان را دارد و در حوزه هسته‌ای، رتبه دهم جهان را کسب کرده‌ایم، در هوافضا نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم که در شورا تصویب و پیگیری شده‌اند.

فعالیت‌های فرهنگی براساس سند استانی پیش برود

وی با اشاره به سند مهندسی فرهنگی گفت: برش استانی این سند در کرمان تصویب و رونمایی شده که فعالیت‌های فرهنگی استان باید بر اساس آن پیش برود.

خسروپناه تاکید کرد: شورای فرهنگ عمومی ساختار قرارگاهی دارد و رؤسای سازمان‌ها، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و فرهنگ و ارشاد اسلامی نیروی زیرمجموعه شورا نیستند بلکه در جلسات قرارگاهی شرکت می‌کنند و مسئولیت‌های مشخص در حل مسائل دارند.

وی افزود: شورای فرهنگ عمومی باید با تحقیقات و رصد، مسائل فرهنگی استان را شناسایی کرده و سهم هر دستگاه در حل آن مشخص شود سپس در جلسات بعدی، گزارش حل مساله ارائه شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: وظیقه صدا و سیما، تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه‌های فرهنگی حل مسائل استان است و نمی‌شود دستگاهی بگوید کار خودم را می‌کنم و شورای فرهنگ عمومی هم کار خود را انجام دهد. شورای فرهنگ عمومی قرارگاه است و فرمانده این قرارگاه امام جمعه و استاندار هستند که با عقل جمعی به یکسری مساله در استان رسیدید پس برنامه‌ای که تولید شود و بودجه‌ای که دستگاه‌ها دریافت کردند، باید برای حل این مساله باشد.

کار قرارگاهی را در عرصه فرهنگی یاد بگیریم

وی با اشاره به سلسله مراتب فرماندهی و اجرای دستورات در نظام قرارگاهی گفت: درخواست دارم کار قرارگاهی را در عرصه فرهنگی یاد بگیریم و اجرا کنیم. با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم ررهبری در مورد کار قرارگاهی که خیلی افراد لفظ آن را به کار می‌برند اما معنی آن را نمی‌دانند، کتاب ۲۰۰ صفحه‌ای را در مصاحبه با فرماندهان نظامی که تجربه کار قرارگاهی داشتند و برخی استادان دانشگاه، تدوین کردیم که در حال بازنگری است و به زودی عرضه می‌شود.

خسروپناه تصریح کرد: اگر کار قرارگاهی را درست انجام ندهیم، شورای فرهنگ عمومی خاصیت چندانی نخواهد داشت و شنیدن گزارش کارهاست در حالی برخی کارهایی که در بعضی شوراها اتفاق می‌افتد اساسا کار شورای فرهنگ عمومی نیست.

وی ادامه داد:‌ بپذیریم بخشی از جامعه ما زیست‌جهان فکری، بینشی، منشی و کنشی آن تغییر کرده و چطور می‌خواهیم این نسل را تغییر بدهیم؟ لذا امروز نیاز به فناوری‌های اثربخش داریم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با نام بردن از طرح بیت الزهرای یاسوج، نیلوفرانه در قم، طرح به سوی بی نهایت موسسه جوانان رضوی آستان قدس رضوی، طرح ولایت آیت الله مصباح و طرح پیام رسانی در اصفهان به عنوان طرح‌ها و تجربه‌های موفق که در استان‌های دیگر نیز اجرا شده است، گفت:‌ بعضی از جوانان که زیست جهان دیگری داشتند تحت تاثیر این طرح‌ها تغییر کردند و هنر ما این است که این طرح‌ها را در شهر خودمان پیاده کنیم.

وی با اشاره به مساله حجاب، بر بهره گیری از چنین طرح‌هایی برای تاثیرگذاری بر جوانان تاکید کرد و افزود: با داد و فریاد مساله حجاب حل نمی‌شود و منحل می‌شود، من هم حجاب قبول دارم و واجب شرعی می‌دانم و پیگیریم اما بعضی راه‌های طی شده غلط نباید تکرار شود و رعایت‌شده درست که اثرگذار است باید پیش برود.

خسروپناه گفت: ساده‌ترین راه این است که آدم به دیگری بسپارد و دیگران را مقصر بداند اما درخواست ما این است که معیار دستگاه‌های استان معیار برش استانی سند مهندسی فرهنگی باشد و این برش نمادین نیست. سند مهندسی فرهنگی استان را جمعی از نخبگان شما نوشتند و ما در کشور هیچ دخالتی نکردیم گفتیم و خواستیم خودتان مساله‌یابی کنید و پروژه محور کار را پیش ببرید.

سند مهندسی فرهنگی کرمان جامع است

وی سند مهندسی فرهنگی استان کرمان را جامع توصیف کرد و گفت: این سند فنی و تخصصی با پشتوانه رصدی نوشته شده و بخش دیگر که بودجه‌های فوق العاده است تلاش داریم در تعامل با سازمان برنامه و بودجه و بعضی شرکت‌ها برای سهم مسئولیت پذیری به توافق برسیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه هر استان یک شورای فرهنگ عمومی به ریاست نماینده ولی فقیه در استان دارد، افزود:‌ اعتباری را به ۲ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان اختصاص دادند که فقط برای اجرایی سازی برش استانی سند مهندسی فرهنگی است و نباید برای کارهای دیگر هزینه شود.

وی تصریح کرد:‌ ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش کردیم شورا را از شورای جلسه‌ای به شورای قرارگاهی تبدیل کنیم و کار قرارگاهی این است که به میدان برویم و همه این اسنادی که تدوین می‌شود براساس بازدیدهای میدانی ماست.

گردهمایی شوراهای فرهنگ عمومی استان کرمان امروز با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان، ائمه جمعه، مدیران استانی و شهرستانی در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.

