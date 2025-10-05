بنا بر اعلام رئیس سازمان چای کشور، خرید تضمینی برگ سبز چای از چایکاران شمال تا پایان مهر ماه ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه امروز ۱۰۹ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران به حسابشان واریز شد، گفت: از ابتدای فصل برداشت برگ سبز چای تاکنون ۹۱ هزار و ۵۷۲ تن برگ سبز چای به ارزش هزار و ۹۷۲ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شده است.

او با بیان اینکه دولت تاکنون ۴۴۰ میلیارد تومان معادل ۹۰ درصد قدر سهم خود را پرداخت کرده است، افزود: کارخانجات چایسازی هم تاکنون هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران شمال کشور را پرداخت کرده‌اند.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه خرید تضمینی برگ سبز چای تا پایان مهر ادامه دارد، تصریح کرد: در مجموع ۸۶ درصد کل مطالبات چایکاران پرداخت شده و مابقی نیز در روز‌های آینده به تدریج پرداخت می‌شود.

جهانساز همچنین گفت: تاکنون ۲۰ هزار و ۶۰۴ تن چای خشک از مجموع برگ سبز چای خریداری شده استحصال شده است.

منبع: صداوسیما