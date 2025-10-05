تیم ملی فانکشنال فیتنس ایران در بخش تیمی دو نفره مردان به مدال طلا و در بخش انفرادی مردان به مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات قهرمانی آسیا ریاض از ۱۰ مهر تا ۱۴ مهرماه در شهر ریاض عربستان برگزار شد و تیم ملی فانکشنال فیتنس ایران در بخش تیمی دو نفره مردان توسط فرشید عمارلو و شاهو حسنزاده به مدال طلای تیمی دو نفره و محمد میثم روحانی به مدال برنز انفرادی این دوره از رقابتها دست یافت.
فرشید عمارلو، شاهو حسنزاده، امید هادیان، آرمین رجبی، محمد جواد قربانپورفاز، محمد میثم روحانی، حسین منتظری، امیر ملیونی، نگین نجفی، زینب مرویان حسینی و زهرا بهرامیراد ترکیب تیم ملی مردان و زنان فانکشنال فیتنس ایران را در مسابقات قهرمانی آسیا ریاض تشکیل میدادند.
هدایت این تیم را عادل رحیمیان اکبری و ابریشم ارجمندخواه برعهده داشتند.