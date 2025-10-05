تلاش‌هایی که از سوی کاربران در اینستاگرام برای معروف شدن صورت می‌گیرد برای سلبریتی شدن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از رسانه‌ها تیتر زده که هزینه عروسی سلبریتی‌ها را چه کسانی می‌دهند؟ بعد پاسخ داده که خود تالار یا باغ اسپانسر می‌شوند. این هم شیوه جالبی است برای زندگی. در واقع آرزوی دیرینه بشر است که هزینه تصمیماتش را خودش ندهد. در ضمن این پالس را هم صادر می‌کند که اگر می‌خواهید خوشبخت شوید، راهی ندارید جز اینکه سلبریتی شوید.

این تلاش‌هایی هم که در اینستاگرام برای معروف‌شدن می‌شود، در راستای همین قضیه است. هر گوشه‌ای از اینستاگرام را نگاه می‌کنی یک نفر دارد هنرنمایی می‌کند. یکی از روی موتور می‌پرد، یکی کله‌اش را می‌کند توی آب یخ، یکی از ارتفاع ۶۰ هزار متری روی کوه، در فاصله یک متری عزرائیل هر روز می‌پرسد وضعتان چون است؟ آنهایی هم که هیچ توانایی‌ای در هیچ‌کدام از زمینه‌های هنری ندارند، دابمسش می‌کنند. من نمی‌دانم این دابسمش کی می‌خواهد از سر ملت ما بیفتد. به‌هرحال شما ممکن است از هرکدام از این طرق، معروف شوید اما بعدش ماجرا یک مقدار سخت می‌شود. یک عده بعد از شهرت جلوی آینه آرایش می‌کنند و مردم را نصیحت می‌کنند. یک‌سری هم برند خودشان را می‌زنند و مردم را نصیحت می‌کنند.

یک عده هم در چاه بدبختی و اعتیاد و فروپاشی می‌افتند ولی باز مردم را نصیحت می‌کنند. البته مردم ما هم نصیحت‌خورشان ملس است. طرف که توی آمریکا معلوم نیست از چه راهی پول درمی‌آورد، با زندگی لاکچری و ماشین آن‌چنانی می‌آید و می‌گوید ورزش کنید. یکی دیگر شوهر پولدار کرده و هر روز دوبی و ترکیه و خارجه است، می‌آید می‌گوید یوگا کنید. من با یوگا به اینجا رسیدم. بعد جوان بیچاره می‌افتد دنبال یوگا و مراقبه ولی می‌بیند هرچه تمرکز می‌کند به جایی نمی‌رسد! دیگر ما نمی‌دانیم به چه زبانی بگوییم فلان سلبریتی و بهمان بلاگر را سرلوحه زندگی‌تان قرار ندهید. لابد می‌پرسید پس ما چه کسی را الگوی خودمان قرار دهیم؟ چه جوری عروسی کنیم که مجانی دربیاید؟ من اگر خودم می‌دانستم که عمدا عروسی‌ام را نمی‌انداختم زمان کرونا که بتوانم داستان را بپیچانم!

من کلا توصیه‌ام این است که مراسم عروسی نگیرید. ولی اگر اصرار دارید هر کاری می‌کنید هزینه‌ای نداشته باشد و فرصتی هم برای بازیگر درجه سوم و چهارم شدن ندارید، تنها راهتان این است که کل زندگی‌تان را در اینستاگرام به نمایش بگذارید. زن، بچه، شوهر، خواهر، برادر، پدر، مادر و... به هیچ‌کس رحم نکنید. همه را بیاورید جلوی دوربین. بالاخره خدا بزرگ است. یک جایی یکی سوتی‌ای می‌دهد یا بامزگی می‌کند. کلیپش می‌گیرد و می‌روید برای ویوی میلیونی. مهم این است که استمرار داشته باشید و امیدتان را از دست ندهید.

منبع: شرق

برچسب ها: سلبریتی های ایرانی ، اینفلوئنسرهای ایرانی
