شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات نصب پارکومترها و پارکبان ها در حاشیه معابر شهرستان گرگان سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه یافتن مکان برای پارک کردن خودرو‌ها در کلانشهر‌ها و به ویژه در شهر‌های گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار است و نقش بسیاری در ایجاد ترافیک ایفا می‌کند. به همین منظور برای حل مشکل جای پارک مدیران شهری نصب پارکومتر و پارکبان ها را به مرحله اجرا در آوردند. شهرستان گرگان در استان گلستان واقع شده و از جمله شهر‌های گردشگری است که به دلیل آب و هوای مطبوع و مناظرچشم نوازی که دارد؛ در تمام فصول سال گردشگران بسیاری را به سوی جذب کرده است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما با نصب پارکتومتر‌ها و پارکبان‌هایی که در حاشیه خیابان‌ها هستند؛ رانندگان در ازای هیچگونه خدماتی باید مبلغی را بابت پارک کردن در حاشیه خیابان پرداخت کنند. این قانون حتی شامل حال شهروندان گرگانی هم می شود. وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیرمتاسفانه در شهر گرگان موضوع پارکبان و پارکومتروجود دارد که از رانندگان بدن ارائه هیچ خدماتی بابت پارک در حاشیه خیابان مبالغی را دریافت می کنند. جالب تر اینکه اکثرا در محدودهایی اطراف مراکز درمانی و بیمارستان و خیابان های اصلی و پرتردد شهر نصب شده است.

این در حالی است که شهرداری اعلام کرده است که پارکینگ تعبیه شده است. چرا برای پارک در خیابان اصلی به ویژه در مقابل مراکز درمانی باید پول پرداخت کنیم. حتی در تهران هم تردد درطرح ترافیک ساعت شروع و خاتمه دارد. لطفا این موضوع را بررسی کنید.

