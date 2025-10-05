مرکز آموزشی و توانبخشی ویژه بانوان در بروجرد با هدف ارتقای کیفیت زندگی سالمندان افتتاح شد و خدمات درمانی، فرهنگی، ورزشی و مشاوره‌ای در آن ارائه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی-همایون عمودی‌زاده، مدیرکل بهزیستی لرستان، در حاشیه افتتاح این مرکز گفت: «سالمندان سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی یک جامعه هستند و سلامت روان آن‌ها به اندازه هر زمان دیگری از زندگی اهمیت دارد.»

وی افزود: «این مرکز با استناد به شعار حفظ کرامت، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان، خدمات دهگانه‌ای شامل درمان، مشاوره، ورزش، فعالیت‌های هنری و فرهنگی ارائه می‌دهد تا دوران سالمندی شاد، فرح‌بخش و فعال برای آنان فراهم شود.»

عمودی‌زاده تأکید کرد: «موفقیت این برنامه منوط به ارتباط دوسویه سالمندان با بهزیستی و حضور مستمر آنان در مرکز است.»

مدیرکل بهزیستی لرستان درباره هزینه‌های راه‌اندازی و تجهیز مرکز گفت: «برای بهسازی مکان، تهیه تجهیزات پرسنلی و پزشکی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، مشاوره‌ای، ورزشی، هنری و سایر نیازهای تخصصی تاکنون ۱۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «ارائه خدمات مطلوب و ایجاد فضایی آرام و انسانی برای سالمندان، وظیفه‌ای همگانی است و باید همگان در این مسیر نقش ایفا کنند.»

 

برچسب ها: بهزیستی ، سالمندان
خبرهای مرتبط
برگزاری جشنواره هفته یزد، به زودی
تقویت اجرای طرح خانواده محوری در اردکان
بهره برداری از مرکز روزانه نگهداری سالمندان خورمیز در آینده نزدیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان یک رسم خطرناک؛ ریش‌سفیدان بختیاری دست به تغییر زدند
پشتوانه تولید و امنیت غذایی؛ ۷۴ هزار تن نهاده دامی به دامداران رسید
منظره‌های طلایی لرستان؛ وقتی پاییز بیشه را می‌نوازد
پایان قبض‌های تخمینی برای مشترکان تجاری استان
پایان سردرگمی مالکان؛ اراضی کشاورزی لرستان تعیین تکلیف شد
لرستان پیشتاز در خانه‌های محیط‌زیست
۹ هزار نفر مهارت‌آموزی کردند؛ رکورد آموزش‌های فنی در لرستان
تعمیرات پیشگیرانه گاز در لرستان؛ افزایش ایمنی و تاب‌آوری شبکه با یک دهم هزینه
۱۲ میلیارد ریال برای رفاه سالمندان؛ سرمایه‌گذاری روی آینده‌ای شاد
بیشه پیرتو؛ بهشت پنهان دورود برای یک روز فراموش‌نشدنی
آخرین اخبار
پشتوانه تولید و امنیت غذایی؛ ۷۴ هزار تن نهاده دامی به دامداران رسید
پایان یک رسم خطرناک؛ ریش‌سفیدان بختیاری دست به تغییر زدند
منظره‌های طلایی لرستان؛ وقتی پاییز بیشه را می‌نوازد
تعمیرات پیشگیرانه گاز در لرستان؛ افزایش ایمنی و تاب‌آوری شبکه با یک دهم هزینه
۱۲ میلیارد ریال برای رفاه سالمندان؛ سرمایه‌گذاری روی آینده‌ای شاد
بیشه پیرتو؛ بهشت پنهان دورود برای یک روز فراموش‌نشدنی
۹ هزار نفر مهارت‌آموزی کردند؛ رکورد آموزش‌های فنی در لرستان
لرستان پیشتاز در خانه‌های محیط‌زیست
پایان قبض‌های تخمینی برای مشترکان تجاری استان
پایان سردرگمی مالکان؛ اراضی کشاورزی لرستان تعیین تکلیف شد
گردشگری لرستان گرفتار زیرساخت‌های ناکافی
تعطیلی پنجشنبه‌ها در لرستان؛ تصمیمی معطل میان قانون، اجرا و مطالبه عمومی
کشکان؛ رودخانه‌ای که از «شریان زندگی» به «زخم باز لرستان» بدل شد