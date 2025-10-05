باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی-همایون عمودی‌زاده، مدیرکل بهزیستی لرستان، در حاشیه افتتاح این مرکز گفت: «سالمندان سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی یک جامعه هستند و سلامت روان آن‌ها به اندازه هر زمان دیگری از زندگی اهمیت دارد.»

وی افزود: «این مرکز با استناد به شعار حفظ کرامت، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان، خدمات دهگانه‌ای شامل درمان، مشاوره، ورزش، فعالیت‌های هنری و فرهنگی ارائه می‌دهد تا دوران سالمندی شاد، فرح‌بخش و فعال برای آنان فراهم شود.»

عمودی‌زاده تأکید کرد: «موفقیت این برنامه منوط به ارتباط دوسویه سالمندان با بهزیستی و حضور مستمر آنان در مرکز است.»

مدیرکل بهزیستی لرستان درباره هزینه‌های راه‌اندازی و تجهیز مرکز گفت: «برای بهسازی مکان، تهیه تجهیزات پرسنلی و پزشکی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، مشاوره‌ای، ورزشی، هنری و سایر نیازهای تخصصی تاکنون ۱۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «ارائه خدمات مطلوب و ایجاد فضایی آرام و انسانی برای سالمندان، وظیفه‌ای همگانی است و باید همگان در این مسیر نقش ایفا کنند.»