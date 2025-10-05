«بیشه پیرتو» با مسیر پیاده‌روی کوتاه، رودخانه‌ای مناسب شنا و مناظری چشم‌نواز، فرصتی ایده‌آل برای تجربه طبیعت بکر و متفاوت در دل دورود فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- «بیشه پیرتو» یکی از جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده دورود است که چشم‌اندازهای طبیعی و بکر آن گردشگران را مجذوب خود می‌کند. پیاده‌روی کوتاه و دسترسی آسان، این مکان را برای خانواده‌ها و دوستداران طبیعت ایده‌آل کرده است.

 تجربه آب‌تنی در رودخانه بکر

یکی از جذابیت‌های بیشه پیرتو، رودخانه‌ای است که امکان شنا و آب‌تنی را فراهم می‌کند. بازدیدکنندگان می‌توانند با گذراندن چند ساعت کنار آب، از گرمای تابستان لذت ببرند و آرامش طبیعت را تجربه کنند.

برای رسیدن به بیشه پیرتو، بازدیدکنندگان باید از سمت جاده آبشار بیشه حرکت کنند. بهترین زمان برای سفر به این منطقه، فصل گرم سال است. توصیه می‌شود کلاه آفتابی، لباس اضافه و کفش راحت همراه داشته باشید تا بتوانید از تمام زیبایی‌های صخره‌ها و بلندی‌ها لذت ببرید.

ثبت لحظات فراموش‌نشدنی

«یک دوربین عکاسی خوب به همراه داشته باشید، چون به طور قطع بعد از دیدن بیشه پیرتو، دوست دارید این طبیعت زیبا را برای همیشه ثبت کنید.» این توصیه‌ای است که همه بازدیدکنندگان پیش از ورود به بیشه پیرتو به آن عمل می‌کنند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: گردشگری ، بیشه
خبرهای مرتبط
بیشه آبگرم دورود یکی از جاذبه‌های طبیعی در لرستان+فیلم
لرستان/
طرح گردشگری بیشه سه ساله به سرانجام می‎رسد
آبشار آبگرمه دورود با مناظر رویایی+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان یک رسم خطرناک؛ ریش‌سفیدان بختیاری دست به تغییر زدند
پشتوانه تولید و امنیت غذایی؛ ۷۴ هزار تن نهاده دامی به دامداران رسید
منظره‌های طلایی لرستان؛ وقتی پاییز بیشه را می‌نوازد
پایان قبض‌های تخمینی برای مشترکان تجاری استان
پایان سردرگمی مالکان؛ اراضی کشاورزی لرستان تعیین تکلیف شد
لرستان پیشتاز در خانه‌های محیط‌زیست
۹ هزار نفر مهارت‌آموزی کردند؛ رکورد آموزش‌های فنی در لرستان
تعمیرات پیشگیرانه گاز در لرستان؛ افزایش ایمنی و تاب‌آوری شبکه با یک دهم هزینه
۱۲ میلیارد ریال برای رفاه سالمندان؛ سرمایه‌گذاری روی آینده‌ای شاد
بیشه پیرتو؛ بهشت پنهان دورود برای یک روز فراموش‌نشدنی
آخرین اخبار
پشتوانه تولید و امنیت غذایی؛ ۷۴ هزار تن نهاده دامی به دامداران رسید
پایان یک رسم خطرناک؛ ریش‌سفیدان بختیاری دست به تغییر زدند
منظره‌های طلایی لرستان؛ وقتی پاییز بیشه را می‌نوازد
تعمیرات پیشگیرانه گاز در لرستان؛ افزایش ایمنی و تاب‌آوری شبکه با یک دهم هزینه
۱۲ میلیارد ریال برای رفاه سالمندان؛ سرمایه‌گذاری روی آینده‌ای شاد
بیشه پیرتو؛ بهشت پنهان دورود برای یک روز فراموش‌نشدنی
۹ هزار نفر مهارت‌آموزی کردند؛ رکورد آموزش‌های فنی در لرستان
لرستان پیشتاز در خانه‌های محیط‌زیست
پایان قبض‌های تخمینی برای مشترکان تجاری استان
پایان سردرگمی مالکان؛ اراضی کشاورزی لرستان تعیین تکلیف شد
گردشگری لرستان گرفتار زیرساخت‌های ناکافی
تعطیلی پنجشنبه‌ها در لرستان؛ تصمیمی معطل میان قانون، اجرا و مطالبه عمومی
کشکان؛ رودخانه‌ای که از «شریان زندگی» به «زخم باز لرستان» بدل شد