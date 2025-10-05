باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- «بیشه پیرتو» یکی از جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده دورود است که چشم‌اندازهای طبیعی و بکر آن گردشگران را مجذوب خود می‌کند. پیاده‌روی کوتاه و دسترسی آسان، این مکان را برای خانواده‌ها و دوستداران طبیعت ایده‌آل کرده است.

تجربه آب‌تنی در رودخانه بکر

یکی از جذابیت‌های بیشه پیرتو، رودخانه‌ای است که امکان شنا و آب‌تنی را فراهم می‌کند. بازدیدکنندگان می‌توانند با گذراندن چند ساعت کنار آب، از گرمای تابستان لذت ببرند و آرامش طبیعت را تجربه کنند.

برای رسیدن به بیشه پیرتو، بازدیدکنندگان باید از سمت جاده آبشار بیشه حرکت کنند. بهترین زمان برای سفر به این منطقه، فصل گرم سال است. توصیه می‌شود کلاه آفتابی، لباس اضافه و کفش راحت همراه داشته باشید تا بتوانید از تمام زیبایی‌های صخره‌ها و بلندی‌ها لذت ببرید.

ثبت لحظات فراموش‌نشدنی

«یک دوربین عکاسی خوب به همراه داشته باشید، چون به طور قطع بعد از دیدن بیشه پیرتو، دوست دارید این طبیعت زیبا را برای همیشه ثبت کنید.» این توصیه‌ای است که همه بازدیدکنندگان پیش از ورود به بیشه پیرتو به آن عمل می‌کنند.