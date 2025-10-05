باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا،ضمن گرامیداشت این هفته و قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان پلیس در سراسر کشور، از تقدیر تعدادی از «کارشناسان برتر کروکیساز» و «رانندگان قانونمند» خبر داد و بر اهمیت نقشی که کروکیهای دقیق و منظم در شفافسازی حوادث و تسریع رسیدگی قضایی ایفا میکنند، تأکید کرد.
سردار حسینی در سخنان خود با اشاره به شیوهٔ انتخاب کارشناسان برتر گفت: در بخش کروکی، همکاران کارشناس ما که کروکیهای دقیق، منظم و تخصصی ترسیم میکنند بر اساس نظر داوران انتخاب میشوند و امروز به عنوان کارشناسان برتر مورد تقدیر و تجلیل قرار میگیرند.
وی افزود: این انتخاب بر اساس معیارهای حرفهای و کیفیت ترسیم کروکی انجام شده و هدف اصلی، ارتقای استانداردهای فنی و قضایی در رسیدگی به حوادث است.
رئیس پلیس راهور فراجا همچنین از انتخاب و تقدیر «رانندگان قانونمند» از میان ناوگانهای مختلف حملونقل بار و مسافر شهری و جادهای خبر داد و گفت:رانندگان قانونمند بر اساس مجموعهای از شاخصها و آیتمهای مربوطه ارزیابی شده و امروز نیز جوایزی به این عزیزان اهدا میشود تا پیام روشنی به جامعه ارسال کنیم که رفتارها و اقدامات سالم و قانونمند دیده و تکریم میشود.
وی به بخش دیگر فعالیتها اشاره کرد و گفت: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس، در پی فراخوان عمومی، ایدهها و طرحهای نو در حوزه ترافیک و کاهش تصادفات را دریافت کرد که پس از مراحل داوری، سه ایده برتر برای تقدیر انتخاب شدند و به آنها جوایزی اهدا خواهد شد.
سردار حسینی این رویکرد را بخشی از حرکت به سوی نوآوری و استفاده عملیاتی از طرحهای کاربردی برای بهبود وضعیت ترافیک و ایمنی راهها توصیف کرد.
در ادامه، رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به موارد شاخص و ایثارگریهای عملیاتی که طی یک سال گذشته انجام شده است، گفت:برخی از همکاران با فداکاری و ایثارگری توانستند جان شهروندان را نجات دهند؛ از جمله نجات فردی در جریان غرقشدگی و انتقال بهموقع یک بیمار به مراکز درمانی. اینگونه اقدامات مورد تقدیر قرار میگیرد تا سرمایه اجتماعی و روحیه خدمترسانی در مجموعه تقویت شود.
سردار حسینی در تشریح رویکرد کلان پلیس برای کاهش تصادفات، دو محور اساسی را معرفی کرد: «اقدامات سلبی» و «اقدامات ایجابی».
وی توضیح داد: اقدامات سلبی همان برخورد با تخلفات و اعمال قانون است که همکاران ما در سطح شهر و جادهها آن را اجرا میکنند؛ اما اقدامات ایجابی شامل برنامههای فرهنگی، آموزشی، علمی و پژوهشی است که میتواند بخش سلبی را تقویت و تسهیل کند.
رئیس پلیس راهور افزود: تنها با تلفیق این دو رویکرد است که میتوان به نتایج پایدار در کاهش تصادفات دست یافت.
او با اشاره به پیام تقدیر از رانندگان قانونمند و کارشناسان کروکیساز گفت: اهدای جوایز و تقدیرها پیامی روشن به همکاران و جامعه ارسال میکند؛ اینکه کار خوب دیده میشود و باید در خدمت مردم با عدالت، تخصص و تعهد بیشتر کوشا بود.
وی از کارشناسان خواست در ترسیم کروکیها همه جوانب را مدنظر قرار دهند تا در احقاق حقوق افراد و شفافسازی پروندهها عدالت رعایت شود.
سردار حسینی خاطرنشان کرد: موضوع کاهش تصادفات یک موضوع چندمولفهای است و تنها اقدامات پلیس کافی نیست: حدود ۲۴ تا ۲۵ دستگاه و نهاد مختلف در ساماندهی و مدیریت ترافیک نقش دارند؛ بخش راه، وسیلهنقلیه، اجرا و قوانین، آموزش، فرهنگسازی و رسانه باید همافزا عمل کنند تا خروجی کار مطلوب باشد.
او اضافه کرد بدون آموزش و فرهنگسازی، هیچیک از اقدامات سلبی و مهندسی ترافیک بهتنهایی کارآمد نخواهند بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح برنامههای هفته فراجا پرداخت و گفت: در این هفته برنامههای متنوعی اجرا میشود؛ از جمله مسابقه دوچرخهسواری که در روزهای گذشته برگزار شد، نشستها و همایشهای تخصصی، تقدیر از برگزیدگان حوزه کروکی و رانندگان قانونمند و ارائه برنامههای فرهنگی و آموزشی برای عموم مردم.
سردار حسینی تاکید کرد: هدف از این برنامهها کسب سرمایه اجتماعی و تقویت ارتباط پلیس با مردم است.