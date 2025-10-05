تیم ملی والیبال زنان ایران با شکست ازبکستان به مقام قهرمانی آسیای مرکزی دست یافت تا بعد از ۶۲ سال فعالیت، این تیم به نخستین مدال طلای تاریخ خود دست یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی که از نهم مهرماه به میزبانی تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده بود، امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) با قهرمانی تیم ملی زنان ایران به پایان رسید.

شاگردان لی دو هی که در مرحله مقدماتی با کسب سه برد متوالی و ۹ امتیاز به عنوان صدرنشین فینالیست شدند، در دیدار نهایی این رقابت‌ها سه بر صفر برای دومین بار ازبکستان را شکست دادند تا با چهار برد متوالی قهرمان آسیای مرکزی شوند.

ملی‌پوشان کشورمان در این دیدار با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند تا تیم ملی والیبال زنان ایران بعد از ۶۲ سال فعالیت به نخستین قهرمانی و مدال طلای تاریخ خود دست یابد.

ترکیب آغازکننده تیم ایران در فینال شامل آیتک سلامت، شبنم علیخانی، ریحانه کریمی، نگار هاشمی، فاطمه خلیلی و الهه پورصالح بود. همچنین شقایق حسن‌خانی، زهرا کریمی، پریا حاجتمند، نورا محمدی، فاطمه منظوری، نازنین علیزاده، زهرا صالحی و غزاله بستان دیگر بازیکنان حاضر در ترکیب تیم ملی در این رقابت‌ها بودند.

قضاوت این دیدار را کالیکوف نوربک از قرقیزستان و شادی نظرامانوف از تاجیکستان برعهده داشتند.

زنان والیبال ایران در مرحله مقدماتی نیز تیم‌های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان را از پیش رو برداشته بودند و با برد امروز، بدون حتی واگذاری نتیجه یک ست به مقام قهرمانی دست یافتند.

تیم ملی والیبال زنان ایران نخستین بار در سال ۱۳۴۲ تشکیل شد. این موفقیت بزرگ، پایان سال‌ها تلاش، پشتکار و همدلی نسل‌های مختلف والیبال ایران است؛ افتخاری که نمادی از غرور، اتحاد و توان ایرانی به‌شمار می‌آید و بار دیگر ثابت کرد که با ایمان و اراده، هیچ رؤیایی برای والیبال ایران دست‌نیافتنی نیست.

منبع: فدراسیون والیبال