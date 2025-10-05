باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی-سپهوند، مدیرعامل شرکت گاز لرستان اعلام کرد: «در سطح استان ۲۴۳ شیر فلزی داریم که بر اساس دستورالعمل شرکت ملی گاز جهت تاب‌آوری و ایمنی خطوط می‌بایست تعویض شوند.»

وی افزود که شرکت گاز لرستان این عملیات را آغاز کرده و اکنون در سطح استانی در حال عملیاتی شدن است

استفاده از ظرفیت داخلی؛ کاهش هزینه‌ها تا یک دهم

سپهوند ادامه داد: «در راستای کاهش هزینه‌ها از نیروهای انسانی خود شرکت استفاده کرده و از خدمات پیمانکار استفاده نکردیم.»

وی اظهار داشت: «با انجام این اقدام پروژه نزدیک با یک دهم هزینه انجام خواهد شد و باعث سرعت عمل بیشتری شده است.»

مدیرعامل شرکت گاز لرستان در پایان گفت: «امیدواریم با تلاش همکاران شرکت گاز لرستان در مدت زمان معین، تعداد شیرهایی که در دستورالعمل هستند، تعویض کنیم.»