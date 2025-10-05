تحقیقات نشان می‌دهد که نحوه خواب ما بر عملکرد و سلامت مغزمان تأثیر می‌گذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه علمی اخیر، رابطه نگران‌کننده‌ای بین کیفیت خواب و سلامت مغز را آشکار کرده است. نتایج نشان داد افرادی که خواب ضعیفی دارند، مغز‌هایی دارند که پیرتر از سن واقعی‌شان به نظر می‌رسند.

این کشف مهم از یک مطالعه جامع انجام شده توسط موسسه کارولینسکا در سوئد و منتشر شده در مجله علمی معتبر eBioMedicine حاصل شده است.

این مطالعه بر تجزیه و تحلیل داده‌های عظیم ۲۷۵۰۰ فرد میانسال و مسن از بانک زیستی بریتانیا متکی بود. همه شرکت‌کنندگان تحت اسکن MRI مغز قرار گرفتند.

محققان با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته یادگیری ماشینی توانستند سن بیولوژیکی مغز شرکت‌کنندگان را بر اساس بیش از ۱۰۰۰ ویژگی مختلف مشاهده شده در اسکن‌های MRI تخمین بزنند.

تیم تحقیقاتی کیفیت خواب شرکت‌کنندگان را بر اساس پنج عامل کلیدی ارزیابی کرد: کرونوتایپ خواب (اینکه فرد روز یا شب بیدار بوده است)، مدت خواب، بی‌خوابی، خروپف و خواب‌آلودگی در طول روز. بر اساس این عوامل، شرکت‌کنندگان به سه دسته تقسیم شدند: افراد با خواب سالم، افراد با خواب متوسط ​​و افراد با خواب ضعیف.

نتایج، جزئیات شگفت‌انگیزی را آشکار می‌کند. محققان توضیح می‌دهند که هر نقطه کاهش کیفیت خواب با افزایش فاصله بین سن بیولوژیکی مغز و سن تقویمی آن حدود شش ماه مطابقت دارد. در واقع، افرادی که خواب مزمن ضعیفی داشتند، مغز‌هایی داشتند که به طور متوسط ​​یک سال کامل پیرتر از سن واقعی خود به نظر می‌رسیدند.

برای درک مکانیسم‌های پشت این پدیده، محققان سطح التهاب خفیف را در بدن شرکت‌کنندگان تجزیه و تحلیل کردند. آنها کشف کردند که التهاب سیستمیک بیش از ۱۰ ٪ از ارتباط بین خواب ضعیف و پیری مغز را توضیح می‌دهد. این یافته شواهد مهمی را ارائه می‌دهد که التهاب نقش واسطه‌ای در تأثیر خواب بر سلامت مغز دارد.

ابیگیل داو، محقق ارشد از گروه نوروبیولوژی، مراقبت و علوم اجتماعی در موسسه کارولینسکا، می‌گوید: "این یافته‌ها شواهد محکمی ارائه می‌دهند که خواب ضعیف ممکن است در تسریع پیری مغز نقش داشته باشد و به التهاب به عنوان یکی از مکانیسم‌های اساسی پشت این رابطه اشاره می‌کند. "

داو می‌افزاید: از آنجا که خواب یک عامل قابل اصلاح و بهبود است، ممکن است بتوان با اتخاذ عادات خواب سالم‌تر از پیری سریع مغز جلوگیری کرد و شاید حتی از زوال شناختی جلوگیری کرد. علاوه بر نقش التهاب، محققان مکانیسم‌های دیگری را پیشنهاد می‌کنند که ممکن است این رابطه را توضیح دهند. این مکانیسم‌ها شامل تأثیر منفی خواب نامناسب بر سیستم دفع زباله مغز، که به ویژه در طول خواب فعال است، و همچنین تأثیر غیرمستقیم بر سلامت قلب و عروق است که به نوبه خود بر سلامت مغز تأثیر می‌گذارد.

لازم به ذکر است که این مطالعه با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو است، به ویژه اینکه شرکت‌کنندگان در بیوبانک بریتانیا معمولاً سالم‌تر از جمعیت عمومی هستند و اینکه تکیه بر کیفیت خواب گزارش‌شده توسط خود افراد ممکن است بر دقت نتایج تأثیر بگذارد. با این وجود، این مطالعه همچنان گامی مهم در درک رابطه پیچیده بین خواب و سلامت مغز است.

منبع: مدیکال اکسپرس

برچسب ها: خوابیدن ، پیری مغز ، عادات بد ، سلامت مغز
خبرهای مرتبط
ورزش زودهنگام پس از سکته مغزی؛ راهی برای حفظ مهارت‌های فکری
۷ دلیل برای نوشیدن یک فنجان شیر زردچوبه قبل از خواب
۱۰ عادت سمی که دوستان و اطرافیان را از شما فراری می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آنچه باید در مورد پایان پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز ۱۰ بدانید
اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنما‌های بالینی
معلمان از دادن تکالیف طولانی به دانش‌آموزان ابتدایی پرهیز کنند
کاروان‌های عمره دانشگاهیان از آبان امسال اعزام می‌شوند/ زوج‌های دانشجو در اولویت هستند
نماینده ایران در المپیاد جهانی علوم اعصاب نوجوانان ۲۰۲۵ مشخص شد
اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های شرایط خاص علمی کاربردی
توزیع کمک‌های فرهنگیان و دانش‌آموزان به نیازمندان از طریق کمیته امداد+ فیلم
الگوی خوابی که پیری مغز را تسریع می‌کند!
اختصاص سالانه یک میلیارد دلار ارز به اقلام مصرفی/ توانایی بالای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور
ثبت نام عمره دانشگاهیان با ظرفیت دو برابری آغاز شد
آخرین اخبار
اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های شرایط خاص علمی کاربردی
نماینده ایران در المپیاد جهانی علوم اعصاب نوجوانان ۲۰۲۵ مشخص شد
توزیع کمک‌های فرهنگیان و دانش‌آموزان به نیازمندان از طریق کمیته امداد+ فیلم
آنچه باید در مورد پایان پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز ۱۰ بدانید
کاروان‌های عمره دانشگاهیان از آبان امسال اعزام می‌شوند/ زوج‌های دانشجو در اولویت هستند
دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» وارد مرحله اجرایی شد
الگوی خوابی که پیری مغز را تسریع می‌کند!
آزمایش سگ‌های رباتیک چین برای انجام ماموریت در ماه
اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنما‌های بالینی
ثبت نام عمره دانشگاهیان با ظرفیت دو برابری آغاز شد
اختصاص سالانه یک میلیارد دلار ارز به اقلام مصرفی/ توانایی بالای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور
کمبود ۴۴ میلیون معلم در جهان تا سال ۲۰۳۰
معلمان از دادن تکالیف طولانی به دانش‌آموزان ابتدایی پرهیز کنند
نسخه بتای بازنویسی‌شده GroKedipedia به زودی منتشر می‌شود
تاثیر حفاظتی چای چینی از بدن در برابر التهاب
کشفی جدید در مورد احتمال وجود حیات در سیاره زهره
عوارض و مشکلات مکمل گینر + فیلم
آنتی‌بیوتیک برای درمان سرماخوردگی نیست
راه اندازی سامانه ویژه ثبت کمک‌های دانش‌آموزی در مدارس + فیلم
۲۵ مصدوم و ۲ کشته در تصادف زنجیره‌ای محور دماوند–فیروزکوه
حدود ۱۶۰۰ صندلی دستیاری پزشکی در سال گذشته خالی ماند
وضعیت عفونت‌های تنفسی در گردش در کشور/ اثربخشی ۴۰ تا ۶۰ درصدی واکسن آنفلوآنزا
آغاز ساخت مدارس استثنایی در مناطق محروم تهران