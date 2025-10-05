سخنگوی فدراسیون فوتبال نسبت به موارد مطرح شده در خصوص قرارداد بازیکن سابق استقلال واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرمهدی علوی با اشاره به موارد مطرح شد در ساعات اخیر اظهار داشت: در ساعات اخیر برخی اخبار در مورد قرارداد بازیکن سابق استقلال منتشر شده که استنباط از آن با سوء تفاهم همراه بوده است.

وی ادامه داد: فدراسیون بین‌المللی فوتبال هیچ گونه استعلامی در مورد وضعیت ثبت قرارداد منتظر محمد، بازیکن سابق باشگاه استقلال از فدراسیون فوتبال نگرفته و فیفا تنها در ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری در خصوص سوابق ثبت نام مصطفی محمد، بازیکن سابق مس رفسنجان از بخش روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال استعلام گرفته بود که در ۱۸ همان ماه پاسخ نامه داده شده است.

سخنگوی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: در آن نامه ذکر شد که این بازیکن هیچگونه قرارداد یا سابقه‌ای با باشگاه استقلال نداشته است.