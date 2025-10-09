کریستیانو رونالدو و لیونل مسی در آستانه حضور در آخرین جام جهانی‌شان با آمارهای خیره‌کننده‌ای روبه‌رو هستند. رونالدو با ۱۴۱ گل ملی رکورددار گلزنی است اما مسی با چهار جام ملی و ۵۸ پاس گل برتری دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریستیانو رونالدو و لیونل مسی برای جام جهانی دیگری آماده می‌شوند که چند ماه دیگر برگزار می‌شود.

گل

مسی تا امروز و با کمی بیش از ۳۸ سال سن در مجموع ۱۹۴ بازی برای تیم ملی آرژانتین انجام داده که کمتر از ۲۲۳ بازی ملی کریستیانو رونالدو است. صحبت از دو گلزن برتر دیدار‌های ملی است. کریستیانو رونالدو در مجموع ۱۴۱ گل ملی به ثمر رسانده است و پس از او لیونل مسی با ۱۱۴ گل قرار دارد.

پاس گل

در بخش پاس گل، آمار به نفع بازیکن اهل روساریوست. او در ۱۹۴ بازی برای آرژانتین ۵۸ پاس گل به هم‌تیمی‌هایش داده؛ در حالی که این بازیکن پرتغالی ۳۷ پاس گل داده است. این اعداد نه‌تنها نقش هر بازیکن در زمین را نشان می‌دهند که نشان می‌دهند تیم‌های ملی آرژانتین و پرتغال با بازنشستگی آنها چه چیزی را از دست خواهند داد.

جام

بازیکن پرتغالی در همه دوران حرفه‌ای خود سه جام ملی به دست آورده است. دو دوره لیگ ملت‌ها و قهرمانی یورو ۲۰۱۶ ولی لیونل مسی چهار جام ملی به دست آورده است و برتری در این قسمت نیز با ستاره آرژانتینی است.

مسی کوپاآمه‌ریکای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ را به دست آورده است و فینالیسما را نیز کسب کرده که چند سال پیش در ومبلی برگزار شد و مهم‌تر از همه جام جهانی ۲۰۲۲ را به دست آورده است. او قبل از بازنشستگی‌اش یک فینالیسمای دیگر را در پیش دارد و می‌تواند یک جام دیگر با آرژانتین به دست بیاورد. در این دیدار آرژانتین برابر اسپانیا قهرمان یورو ۲۰۲۴ قرار خواهد گرفت. احتمالا واپسین عرصه مسی برای افزایش جام‌هایش با تیم ملی آرژانتین، جام جهانی ۲۰۲۶ است که در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود.

مسی در این فینال‌ها چهار گل به ثمر رسانده است، در حالی که بازیکن پرتغالی ماه‌ها پیش در لیگ ملت‌ها تنها یک گل مقابل اسپانیا به ثمر رسانده است که تنها گل او در فینال‌های تیم ملی پرتغال است.

برنامه بازی‌های پرتغال و آرژانتین در فیفادی مهر ۱۴۰۴

آرژانتین - ونزوئلا (دوستانه)

پرتغال - ایرلند (انتخابی جام جهانی)

آرژانتین- پورتوریکو (دوستانه)

پرتغال - مجارستان (انتخابی جام جهانی)

