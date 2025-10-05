در یازدهمین دوره قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا، در رویارویی با هنگ‌کنگ به برتری دست یافت و دومین بُرد خود را جشن گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی واترپلو ایران در جریان رقابت‌های آسیایی هند و پس از پیروزی ۱۴-۹ مقابل چین، به مصاف هنگ‌کنگ رفت و با نتیجه ۱۰-۲۲ به پیروزی رسید و با دو برد در صدر گروه A این رقابت‌ها قرار گرفت.

در ادامه این مسابقات، ملی‌پوشان واترپلو از ساعت ۱۰:۳۰ فردا دوشنبه به مصاف ازبکستان خواهند رفت.

در این دوره از رقابت‌ها، تیم‌های ایران، چین، هنگ‌کنگ و ازبکستان در گروه A حضور دارند و تیم‌های ژاپن، سنگاپور، قزاقستان، هند و تایلند در گروه B رقابت می‌کنند.

ترکیب تیم ملی واترپلو ایران:

حامد کریمی، امیرحسین امیریان، امیررضا جلیلی‌پور، مهدی برزگری، امید آقایی‌کریم، فربد بهزادصبوری، اشکان ایران‌پور، فربد برقعی، امین قویدل، علیرضا مهری، آرمان شمس، مرصاد ادهم، مهدی یزدان‌خواه، مهراب گلستانی‌راد، عرفان صدرنیا

برچسب ها: تیم ملی واترپلوی ایران ، مسابقات واترپلو
