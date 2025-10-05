باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی واترپلو ایران در جریان رقابتهای آسیایی هند و پس از پیروزی ۱۴-۹ مقابل چین، به مصاف هنگکنگ رفت و با نتیجه ۱۰-۲۲ به پیروزی رسید و با دو برد در صدر گروه A این رقابتها قرار گرفت.
در ادامه این مسابقات، ملیپوشان واترپلو از ساعت ۱۰:۳۰ فردا دوشنبه به مصاف ازبکستان خواهند رفت.
در این دوره از رقابتها، تیمهای ایران، چین، هنگکنگ و ازبکستان در گروه A حضور دارند و تیمهای ژاپن، سنگاپور، قزاقستان، هند و تایلند در گروه B رقابت میکنند.
ترکیب تیم ملی واترپلو ایران:
حامد کریمی، امیرحسین امیریان، امیررضا جلیلیپور، مهدی برزگری، امید آقاییکریم، فربد بهزادصبوری، اشکان ایرانپور، فربد برقعی، امین قویدل، علیرضا مهری، آرمان شمس، مرصاد ادهم، مهدی یزدانخواه، مهراب گلستانیراد، عرفان صدرنیا