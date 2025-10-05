باشگاه خبرنگاران جوان - تیم چادرملو اردکان از ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه در ورزشگاه تختی تهران به مصاف استقلال می‌رود. چادرملو به دلیل آماده نبودن ورزشگاه نصیری یزد، دیدار‌های خانگی‌اش را در تختی تهران برگزار می‌کند.

ترکیب استقلال با نظر ریکاردو ساپینتو به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، محمدرضا آزادی، ابوالفضل رزاقی‌نیا، موسی جنپو، منیر الحدادی، سامان فلاح، حسین گودرزی و یاسر آسانی.

استقلال که نتایج ضعیفی در دیدار‌های اخیر داشته، با ترکیبی متفاوت نسبت به قبل وارد زمین خواهد شد.