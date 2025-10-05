باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته بانوان در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون تا شانزدهم مهرماه در حال برگزاری است.

تمرینات صبح بانوان والیبال نشسته در حالی در سالن فدراسیون برگزار شد که غفور کارگری رئیس و سعید سلگی معاون ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک، جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون جانبازان، مژگان نصیری نایب رئیس، نظامی دبیرکل؛ با حضور در اردوی تیم ملی از روند تمرینات و آماده‌سازی ورزشکاران بازدید کردند.

طی این بازدید هادی رضایی مشاور فنی و مریم ایرانمنش مربی تیم ملی درباره روند آماده‌سازی و آخرین وضعیت ملی‌پوشان توضیحاتی را ارائه دادند.