تیم ملی والیبال زنان ایران با کسب چهار برد در رقابت‌های آسیای مرکزی در رنکینگ جهانی ۱۵ پله صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال زنان ایران امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر) با بردن ازبکستان به مقام قهرمانی آسیای مرکزی دست یافت تا بعد از ۶۲ سال فعالیت، والیبال بزرگسالان ایران به نخستین مدال طلای تاریخش دست یابد.

شاگردان لی دو هی در این رقابت‌ها موفق به شکست سه بر صفر تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان (دو دیدار) شدند تا از رتبه ۶۲ رده‌بندی جهانی به جایگاه ۴۷ صعود کنند.

زنان والیبال ایران در حال حاضر ۷۴.۲۴ امتیاز دارند و در بین ۵۰ تیم برتر جهان قرار گرفته‌اند.

تیم ملی والیبال زنان ایران سال ۱۳۹۶ در مسابقات انتخابی قهرمانی جهان در منطقه کاوا در گروهش به مقام قهرمانی دست یافت، اما این رقابت‌ها مدال نداشت و تیم ایران به مرحله دوم انتخابی صعود کرد.

