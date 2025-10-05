شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از شکستگی لوله آب و جاری شدن آن در معابر شهرک شهروز در شهرستان شیراز ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدت یکسال است که ساکنان شهرک شهروز در شهرستان شیراز استان فارس با مشکل شکستگی لوله فاضلاب مواجه شدند؛ بطوریکه این شکستگی در سطح خیابان جاری است. با وجود پیگیری‌های سالکنان محل هیچ نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.
وی با ارسال پیامی از تهدید سلامتی اهالی روستا ابرا نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام و وقت بخیر اینجانب عباس عباسی ساکن شهرک شهروز واقع در بلوار خلیج فارس شهر شیراز هستم، این شهرک زیر نظر دهداری و شهرداری شهرستان شیراز نیست. به همین علت یکی از محرومترین و کم برخوردارترین مناطق مسکونی است. مدت یکسال است که لوله فاصلاب سنتی در این شهرک شکسته و فاصلاب به صورت کانال آب در سطح خیابان جاری است، مراتب به تمام ارگان‌های مربوطه اطلاع رسانی شده؛ اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است. به همین دلیل اهالی این شهرک در معرض بیماری قرار دارند. لطفا نسبت این مشکل اقدامات لازم به عمل آورید.

 

