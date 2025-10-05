در روز نخست مسابقات لیگ برتر دوچرخه‌سواری جاده آقایان در رده بزرگسالان و لیگ جوانان، آرش میرباقری در ماده تایم‌تریل انفرادی، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات تایم‌تریل انفرادی در مرحله اول لیگ برتر دوچرخه‌سواری جاده آقایان در رده بزرگسالان و لیگ جاده آقایان در رده جوانان، امروز یکشنبه ۱۳ مهر به میزبانی استان مازندران در فریدونکنار برگزار شد.

اسامی نفرات برتر این رقابت‌ها به شرح زیر است.

رده بزرگسالان

- مقام اول: آرش میرباقری از تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ثبت زمان ۲۷:۱۸.۵۷۸

- مقام دوم: بهنام آرین از تیم ملوان بندرانزلی با ثبت زمان ۲۸:۱۹.۷۱۹

- مقام سوم: حسین عسگری از تیم سپاهان با ثبت زمان ۲۸:۲۱.۴۱۵

رده جوانان

- مقام اول: آرش میرباقری از تیم پتروشیمی تبریز با ثبت زمان ۲۷:۱۸.۵۷۸

- مقام دوم: امیر علیزاده از تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ثبت زمان ۲۹:۱۳.۶۱۸

- مقام سوم: مبین مسلم‌پور از تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ثبت زمان ۲۹:۱۶.۹۷۷

مسابقات لیگ برتر جاده آقایان -بزرگسالان- به صورت همزمان با لیگ جاده جوانان در ماه‌های مهر و آبان سال جاری در ۳ مرحله به میزبانی مازندران، منطقه آزاد ارس و بندر انزلی برگزار خواهد شد.

برچسب ها: مسابقات تایم‌تریل ، مسابقات دوچرخه سواری
خبرهای مرتبط
دوچرخه‌سواری پایان بدی داشت/ انریکه راهی بیمارستان شد
رکابزن ایران در جهان پنجاه‌ونهم شد
اخراج تیم اسرائیلی از مسابقات دوچرخه‌سواری ایتالیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دعوت ۲۶ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال امید
مدت زمان دوری سردار آزمون از میادین مشخص شد
داداش‌زاده: تیم بیمار پرسپولیس باید کالبد شکافی شود/ هاشمیان باید برکنار شود
توهین خسرو حیدری به کریم باقری
گل نخوردن برای استقلال خط قرمز شد!
ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با چادرملو
استقلال - چادر ملو اردکان؛ بازی مرگ و زندگی برای ساپینتو
آقایان استقلالی آیا دغدغه شما پوستر چادر ملو است؟
ربیعی: همه وزنه برداران شانس مدال هستند
رئال مادرید ۳ - ۱ ویارئال/ پیروزی با درخشش وینی جونیور+ فیلم
آخرین اخبار
صدرنشینی میرباقری در پایان مرحله اول لیگ برتر دوچرخه‌سواری
مهران نکویی مجد با شکست رکورد جهان طلایی شد
حضور ۳ دختر والیبال ایران در تیم رویایی کاوا/ خلیلی MVP شد
صعود ۱۵پله‌ای زنان والیبال ایران در رنکینگ جهانی
بازدید کارگری از اردوی تیم والیبال نشسته زنان
ترکیب دگرگون‌شده استقلال برای تقابل با چادرملو
دنیامالی: نوسازی اماکن ورزشی برای وزارتخانه یک اصل است
مخالفت اسپالتی با کار در خاورمیانه
دومین پیروزی واترپلو ایران در آسیا
درگذشت قهرمان اسبق وزنه‌برداری آسیا
پیام تبریک وزارت ورزش به تیم ملی والیبال دختران ایران پس از کسب نخستین مدال طلا
واکنش فدراسیون فوتبال به قرارداد بازیکن عراقی سابق استقلال
۶ کاندیدای تایید صلاحیت مدیریتی ریاست فدراسیون سوارکاری چه کسانی هستند؟
نخستین مدال طلای تاریخ والیبال زنان ایران در تاشکند کسب شد
درخشش تیم ملی فانکشنال فیتنس در مسابقات قهرمانی آسیا
ابعاد جدید پرونده «منتظر گیت»
درگیری در مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور
پیام تبریک وزیر ورزش به مدال‌آوران روشندل ایران در مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان
یک طلا، یک نقره و یک برنز نمایندگان کاراته ایران
خداحافظی سرخیو بوسکتس از دنیای فوتبال + عکس
طلسم گلزنی مهاجمان استقلال شکسته می‌شود؟
علی قلی زاده اواخر ۲۰۲۵ قادر به بازی خواهد بود
ربیعی: همه وزنه برداران شانس مدال هستند
کافانوف: ایران تیمی قدرتمند و آزمونی مهم برای روس‌ها محسوب می‌شود
مدت زمان دوری سردار آزمون از میادین مشخص شد
تقدیر نمایندگان مجلس از مدال آوران تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی
گل نخوردن برای استقلال خط قرمز شد!
آقایان استقلالی آیا دغدغه شما پوستر چادر ملو است؟
توهین خسرو حیدری به کریم باقری
ستاره بسکتبال ایران روی زمین مانده است