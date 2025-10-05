باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات تایمتریل انفرادی در مرحله اول لیگ برتر دوچرخهسواری جاده آقایان در رده بزرگسالان و لیگ جاده آقایان در رده جوانان، امروز یکشنبه ۱۳ مهر به میزبانی استان مازندران در فریدونکنار برگزار شد.
اسامی نفرات برتر این رقابتها به شرح زیر است.
رده بزرگسالان
- مقام اول: آرش میرباقری از تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ثبت زمان ۲۷:۱۸.۵۷۸
- مقام دوم: بهنام آرین از تیم ملوان بندرانزلی با ثبت زمان ۲۸:۱۹.۷۱۹
- مقام سوم: حسین عسگری از تیم سپاهان با ثبت زمان ۲۸:۲۱.۴۱۵
رده جوانان
- مقام اول: آرش میرباقری از تیم پتروشیمی تبریز با ثبت زمان ۲۷:۱۸.۵۷۸
- مقام دوم: امیر علیزاده از تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ثبت زمان ۲۹:۱۳.۶۱۸
- مقام سوم: مبین مسلمپور از تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ثبت زمان ۲۹:۱۶.۹۷۷
مسابقات لیگ برتر جاده آقایان -بزرگسالان- به صورت همزمان با لیگ جاده جوانان در ماههای مهر و آبان سال جاری در ۳ مرحله به میزبانی مازندران، منطقه آزاد ارس و بندر انزلی برگزار خواهد شد.