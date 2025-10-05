باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین روز از دوازدهمین دوره رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، صادق بیت سیاح، ملی‌پوش ایران در مسابقات پرتاب نیزه مردان کلاس F41 با رکورد ۴۸.۸۶ متر در رده نخست ایستاد و صاحب مدال طلا شد.

بیت سیاح در حالی این مدال را کسب کرد که در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۳ پاریس و ۲۰۲۴ کوبه ژاپن و همچنین در پاراآسیایی هانگژو و پارالمپیک توکیو به مدال نقره رسیده بود.

طلای بیت سیاح آخرین مدال ایران در این دوره از مسابقات بود که با این اوصاف تعداد مدال‌های کاروان ایران به عدد ۱۵ شامل ۹ طلا، دو نقره و چهار برنز رسید.