باشگاه خبرنگاران جوان - مجید هنرجو، رئیس فدراسیون اسکیت درباره برگزاری مسابقات المپیاد استعدادهای برتر در رشته اسکیت اینلاین فری استایل اظهار کرد: رده‌های سنی پایه بهترین زمان برای شناسایی استعدادها است و ما تلاش کرده‌ایم این طرح را با تمرکز بر دختران نوجوان در سراسر کشور آغاز کنیم.

او افزود: رشته اسکیت با گرایش‌های متنوعی همچون اینلاین فری استایل شاخه اسپید اسلالوم، اسکیت سرعت، اینلاین هاکی و اسکیت هنری، ظرفیت بزرگی برای پرورش قهرمانان دارد و دختران ایرانی توانسته‌اند در سال‌های اخیر در این بخش و در میادین مهم بین‌المللی بدرخشند.

رئیس فدراسیون اسکیت ادامه داد: در ۳ سال اخیر، دختران اسکیت‌باز ایرانی در مسابقات مهمی همچون بازی‌های آسیایی هانگژو، بازی‌های جهانی اسکیت ۲۰۲۴ ایتالیا، همچنین قهرمانی آسیا و بازی‌های جهانی چِنگدو عملکرد درخشانی داشتند و این امر ضرورت استعدادیابی علمی و هدفمند را دوچندان کرده است.

هنرجو تصریح کرد: شاخص‌هایی همچون تعادل، انعطاف‌پذیری، سرعت تصمیم‌گیری و توان استقامتی، به‌عنوان معیارهای تخصصی برای کشف استعدادها در نظر گرفته شده است. خوشبختانه تاکنون استعدادهای چشمگیری در استان‌های مختلف شناسایی شده‌اند که نشان از ظرفیت بالای دختران کشور دارد.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: هدف ما تنها حضور در مسابقات داخلی نیست، بلکه ساخت یک پشتوانه قدرتمند برای تیم ملی است که بتواند در رقابت‌های جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.

رئیس فدراسیون اسکیت تصریح کرد: اسکیت در کنار بُعد قهرمانی، در بخش همگانی نیز بسیار مورد توجه خانواده‌هاست و این باعث می‌شود جامعه مادرزادی بزرگی برای انتخاب استعدادها در اختیار داشته باشیم. طرح استعدادیابی سه مرحله دارد؛ شناسایی در استان‌ها، پرورش در اردوهای منطقه‌ای و آماده‌سازی در سطح ملی.

هنرجو تصریح کرد: تجربه کشورهای موفق ثابت کرده که سرمایه‌گذاری روی رده‌های نوجوان، ثمرات ماندگار به همراه دارد. برای همین ما نیز همین مسیر را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم در سالیان آینده، تیم ملی دختران قوی در تمامی رشته‌های اسکیت داشته باشیم.

او بیان کرد: تاکنون استقبال خوبی صورت گرفته و تعداد قابل توجهی در سامانه استعدادیابی ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم این آمار تا پایان سال دو برابر شود. موضوع مهم اینکه آینده اسکیت ایران وابسته به نسل نوجوان است و این دختران امروز، قهرمانان فردای تیم ملی خواهند بود.