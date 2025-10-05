باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در خانه ملت از عدم وجود اینترنت در برخی روستا‌های هشترود و چاراویماق انتقاد کرد و گفت: نبود اینترنت باعث شده دانش آموزان به شبکه شاد دسترسی پیدا نکنند.

وی افزود: در برخی راه‌های اصلی از جمله اتوبان راه پیامبر اعظم ص و آزاد راه هشترود مراغه عدم پوشش همراه اول و ایرانسل وجود دارد که باید این مشکلات حل شود.

وی گفت: متاسفانه فرسوده بودن باتری‌ها تلفن در مراکز مخابراتی روستا‌ها هم یک مشکل دیگر است که موقع قطع برق به علت فرسوده بودن باتری‌ها تا شارژ دوباره در هنگام وصل برق تلفن‌های امدادی و ثابت قطع می‌شود.

ناصر شهبازی مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شرقی هم از فعال بودن ۱۳ هزار کیلومتر فیبرنوری در استان خبرداد و گفت: از این میزان، ۱۹۰۰ کیلومتر در شهر تبریز فعال است و برای بیش از سه هزار واحد اداری در شهرستان‌ها، شامل فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، فیبرنوری واگذار شده است.