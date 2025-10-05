باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون ژیمناستیک اعلام کرد: در پی انتشار خبری درباره وضعیت تابلوی تصویر مربوط به آقای هادی خناری‌نژاد، ملی‌پوش اسبق ژیمناستیک کشور، لازم است توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی ارائه شود. این تابلو، به‌همراه تصاویر چند ورزشکار دیگر از جمله مهدی احمدی کهنی و مهدی الفتی و همچنین برخی اقلام دیگر، در فرآیند ساماندهی و انتقال به مجموعه ورزشی شهید شیرودی جابه‌جا شده‌اند. این اقدام کاملاً در چارچوب برنامه‌های داخلی فدراسیون صورت گرفته و هیچ‌گونه قصد یا نیتی مبنی بر بی‌احترامی به چهره‌های ملی وجود نداشته است.

متأسفانه برخی افراد با اهدافی غیرورزشی و با انگیزه‌های شخصی، تلاش کرده‌اند از این موضوع برای ایجاد حاشیه‌ای تازه بهره‌برداری کنند. این اقدام آنچنان ناشیانه و فاقد منطق بوده که می‌توان آن را مصداقی از یک «شانتاژ خبری» دانست؛ فدراسیون اگر قصد بی‌احترامی داشت، آیا تابلو را در محل عبور و مرور عمومی و مقابل دید همگان قرار می‌داد؟ آیا آن نقطه، محل قرار دادن زباله بود؟ در حالی‌که به‌وضوح مشخص است تابلو در کنار محل پارک خودرو‌ها قرار داده شده است.

فدراسیون ژیمناستیک ضمن احترام کامل به پیشکسوتان، این‌گونه رفتار‌های غیراخلاقی و غیرمنصفانه را که با هدف تخریب فضای ژیمناستیک کشور صورت می‌گیرد، محکوم می‌کند. اخلاق رسانه‌ای ایجاب می‌کند که پیش از انتشار هر خبر، صحت و نیت آن بررسی شود و از دامن‌زدن به حواشی بی‌اساس پرهیز گردد.

در همین راستا، فدراسیون ژیمناستیک می‌توانست اصل موضوع را کتمان و عنوان کند که آن تابلو اصلا ارتباطی به این فدراسیون نداشته است؛ چرا که هر شخصی می‌توانسته تصویری را روی مقوا، تخته یا هر سطح دیگری چاپ کرده و در مقابل ساختمان فدراسیون قرار دهد و سپس مدعی توهین شود؛ اما فدراسیون ژیمناستیک بر پایه اصل صداقت، واقعیت ماجرا را اطلاع‌رسانی کرده است.

لازم به یادآوری است که مدال هادی خناری نژاد در مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۵ در دوره ریاست خانم دکتر درگاهی و با پیگیری‌های ایشان، پس از چند سال وقفه، احیا و به ثبت رسمی رسید. این مدال در آن زمان به‌صورت رسمی و در مراسمی باشکوه به وی اهدا شد و خماری نژاد نیز در حاشیه همان مراسم، از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. اگر فدراسیون قصد بی‌مهری یا تقابل با وی را داشت، هیچ‌یک از این اقدامات صورت نمی‌گرفت.

فدراسیون ژیمناستیک همواره اصل را بر صداقت، شفافیت و احترام به مخاطبان خود قرار داده و در برابر فضاسازی‌های غیرمستند و مغرضانه سکوت نخواهد کرد. این موضوع از طریق مراجع قانونی و حقوقی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، چرا که طبیعتاً هیچ‌گونه سوءنیتی در کار نبوده و انتشاردهندگان چنین اخباری باید بتوانند در مراجع قانونی ادعا‌های خود را اثبات کنند.

منبع: فدراسیون ژیمناستیک