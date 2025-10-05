جالوروسی با برتری مقابل تیم استفانو پیولی، به روند درخشان خود در فصل جدید سری آ ادامه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری از هفته ششم رقابت‌های سری آ ایتالیا، آاس رم در استادیوم آرتمیو فرانکی شهر فلورانس میهمان فیورنتینا بود و با نتیجه ۲-۱ به پیروزی رسید.  

در ابتدا، این تیم میزبان بود که با گلزنی مویزه کین در دقیقه ۱۴ از حریفش پیش افتاد، اما تیم جانپیرو گاسپرینی خیلی زود، روند بازی را به نفع خود تغییر داد. ماتیاس سوله در دقیقه ۲۲ گل تساوی را به ثمر رساند و هشت دقیقه بعد، خودش پایه‌گذار گل برایان کریستانته شد تا جالوروسی با پیروزی به رختکن برود. با وجود تلاش‌های فیورنتینا برای گلزنی در نیمه دوم، نتیجه دست‌خوش تغییر نشد و بازی با نتیجه ۲-۱ به سود رم خاتمه یافت.

با این پیروزی، آاس رم ۱۵ امتیازی شد و موقتاً به صدر جدول راه یافت. فیورنتینا هم نتوانست وضعیت بحرانی خود در انتهای جدول را بهبود دهد و بدون پیروزی از شش مسابقه، در همان پله هفدهم ماند.

در سایر دیدارها، بولونیا با چهار گل مهمانش پیزا را شکست داد و مصاف اودینزه و کالیاری با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

