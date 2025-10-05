رئیس سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور خواستار شناسایی سرمایه گذاران چوب برای توسعه زراعت چوب با استفاده از پساب صنایع و فاضلاب‌ها شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا افلاطونی روز یکشنبه در نشست شورای راهبری جهت بررسی راهبرد‌های اجرایی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت با محوریت بررسی آسیب و چالش‌ها با اشاره به زراعت چوب اکالیپتوس در استان خوزستان توسط بخش خصوصی افزود: اقدامات قابل توجهی در حوزه زراعت چوب با استفاده از پساب در این استان صورت گرفته و جا دارد مناطقی که در استان‌ها این قابلیت وجود دارد شناسایی و در قالب ماده ۳ جهت تولید چوب در اختیار افراد و شرکت‌ها قرار گیرد.

وی مبنای آمار و اطلاعات در طرح کاشت یک میلیارد درخت را سامانه ساتک دانست و اظهارداشت: در این سامانه مشکلات و ایراداتی وجود دارد و این ایرادات باید با همکاری منابع طبیعی استان‌ها ظرف یک هفته برطرف شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درختکاری را وظیفه اصلی و در اولویت منابع طبیعی برشمرد و گفت: در کنار حفاظت یکی از وظایف ما احیاء و اصلاح است که یکی از شاخصه‌های مهم آن درختکاری است.

افلاطونی افزود: هدف این طرح توسعه نهال‌کاری است و موجب شد بسیاری از نهالستان‌ها و ایستگاه‌های بذر که پیش‌تر متروکه شده بودند، دوباره فعال و احیا شوند.

وی تصریح کرد: هیچ طرحی بدون ایراد نیست، اما وجود اشکالات نباید ما را از هدف اصلی دور کند. شورای راهبری به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار این طرح باید نشست‌های خود را به‌صورت مستمر و هفتگی برگزار کند تا آسیب‌ها و چالش‌ها با حضور استان‌ها شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

ضرورت مستندسازی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت

رئیس سازمان منابع طبیعی در ادامه بر مستندسازی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت تأکید کرد و گفت: دستگاه‌هایی که در این طرح با آنان تفاهم نامه همکاری امضاء شده یا تکالیف و مسئولیت اجتماعی دارند باید پیگیری شود و عملکرد نیز در این طرح بگونه‌ای باشد که قابلیت دفاع داشته باشد.

وی واگذاری مالکیت نهالستان را ممنوع دانست و اظهارداشت: می‌توان در قالب ماده ۳ نهالستان‌ها را تنها جهت بهره برداری در اختیار افراد یا تعاونی‌ها و شرکت‌ها قرار داد.

وی تصریح کرد: جانمایی محل‌های کاشت، باید متناسب با شرایط اقلیمی و گونه‌های بومی هر منطقه انجام شود و اولویت با مناطقی است که جنگل‌های آن تخریب یا دست‌درازی شده است.

ضرورت تهیه سند پشتیبان حقوقی برای فعالیت‌های سازمان

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از دفتر حقوقی خواست برای همه اقدامات سازمان سند پشتیبان حقوقی تهیه نماید تا دستگاه‌هایی که نسبت به منابع طبیعی تکالیف دارند متعهد به انجام آن شوند.

وی گفت: تا کنون زمین‌های زیادی برای صنایع و معادن واگذار شده است و آنها تکلیف دارند تا ۲۵درصد از اراضی در اختیار را فضای سبز ایجاد کنند و همچنین تفاهم نامه‌های همکاری مشترک با شرکت نفت و پتروشیمی به امضاء رسیده است و تعهدات بخوبی انجام نشده و دفتر حقوقی وظیفه این موارد را به‌صورت قانونی پیگیری کند.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای احیای منابع‌طبیعی

رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، پیگیری مجازات‌های جایگزین حبس در قانون آیین دادرسی کیفری که پیش از این مصوب شده است را یکی دیگر از وظایف دفتر حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: باید از هر فرصت قانونی برای صیانت و احیای جنگل‌ها، مراتع و سرمایه‌های طبیعی کشور استفاده کرد.

منبع: سازمان منابع طبیعی کشور

