باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ با حضور برخط (وبینار) رئیس‌جمهور، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور، استاندار آذربایجان‌غربی، بهره‌برداری از ۵۰ ایستگاه باران‌سنج خودکار حوضه دریاچه ارومیه و راه‌اندازی شبکه مانیتورینگ تجمعی داده‌های هواشناسی و جوی و همچنین ۴۵ ایستگاه هواشناسی در سایر نقاط کشور آغاز شد.

۹۵ ایستگاه جدید هواشناسی امروز همزمان با پروژه‌های راه و شهرسازی در کشور به بهره‌برداری می‌رسد که ۵۰ ایستگاه در آذربایجان‌غربی قرار دارد و مجموع اعتبارات طرح‌های افتتاحی در استان ۳۰۰ میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات ملی و استانی تامین شده است.

این طرح شامل ایستگاه باران‌سنجی خودکار به انضمام زیرساخت‌ها و تجهیزات و ظرفیت‌های مخابراتی همراه و با هدف توسعه شبکه‌های ایستگاه‌های هواشناسی کشور به منظور پایش بهینه اقلیم و هوا اجرا می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور در مراسم افتتاح این پروژه‌ها در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی اظهار کرد: با افتتاح ۹۵ پروژه زیرساختی هواشناسی به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان، تعداد انواع ایستگاه‌های هواشناسی کشور به حدود ۴۰۰۰ عدد رسید.

سحر تاج‌بخش مسلمان ادامه داد: با افزایش تعداد ایستگاه‌های هواشناسی کشور به ویژه در حوزه بخش‌های شمال غرب کشور به خصوص حوضه آبریزی دریاچه ارومیه پایش نسبتا خوبی بر اوضاع جوی کشوری حاکم شده است.

وی افزود: توسعه ایستگاه‌های هواشناسی به افزایش جمع آوری داده‌های با کیفیت کمک می‌کند که بر اساس آن پیش بینی‌های دقیق‌تر و بهتری می‌توان صادر کرد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: نیازمند حمایت در راستای توسعه فعالیت‌های سازمان هواشناسی برای حفاظت از جان و مال مردم در برابر مخاطرات جوی و اقلیمی هستیم همانطور که تا کنون نیز این گونه بوده است.

بهره برداری از نخستین سامانه‌های اندازه‌گیری نمایه قایم باد در کشور

تاج بخش مسلمان اضافه کرد: پروژه‌های امروز از نظر اهمیت جزو مهم‌ترین پروژه‌ها و زیرساخت‌های هواشناسی محسوب می‌شود که بخشی از آنها برای نخستین بار است که در سازمان هواشناسی کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: سامانه‌های اندازه‌گیری نمایه قایم باد یا ویند پروفایلر برای نخستین بار، از امروز رسماً فعالیتشان را در فرودگاه‌های مهرآباد، امام خمینی و اردبیل آغاز کردند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: بهره‌برداری از این سامانه‌ها به افزایش ضریب ایمنی پرواز‌های هواپیما‌ها حین نشست و برخاست کمک می‌کند.

تاج بخش مسلمان اضافه کرد: علاوه بر این امروز فاز عملیاتی شبکه پایش باران حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۵۰ ایستگاه خودکار باران‌سنجی رسماً آغاز شد، پیش از این شبکه به‌صورت سنتی فعالیت می‌کرد.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این پروژه، داده‌های بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه به صورت برخط اندازه‌گیری و گزارش می‌شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: امروز همچنین شبکه مانیتورینگ تجمعی داده‌های هواشناسی و جوی ارومیه، ساختمان ایستگاه سینوپتیک هواشناسی در استان البرز و چهار ایستگاه اقلیم‌شناسی، باران‌سنجی در استان اردبیل به بهره‌برداری رسید.

تاج بخش مسلمان عنوان کرد: امروز شش ایستگاه باران‌سنجی خودکار در استان زنجان، شش ایستگاه «فرودگاهی، اقلیم‌شناسی و باران‌سنجی خودکار» در استان مرکزی، چهار ایستگاه باران‌سنجی خودکار در استان مازندران، چهار ایستگاه باران‌سنجی خودکار در استان همدان به بهره‌برداری رسید.

وی اضافه کرد: به صورت کلی ۹۵ پروژه هواشناسی به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان در چندین استان کشور از جمله تهران، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی، مازندران، همدان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان و اردبیل افتتاح شد.