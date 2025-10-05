باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جاودان رئیس هیئت نابینایان استان، امید خلاده رئیس موسسه روشندلان خلیج فارس، قاسم منصوری دبیر هیئت نابینایان استان، عبدالرسول رئیسی رئیس هیئت نابینایان بندرعباس، الهام جعفری بهرغی دبیر و مسئول روابط عمومی هیئت، سیروس ظهیری از رودان، محمد طاهری و علیرضا جهانگیری کوهشاهی از قشم و مراد هاشمپور از بشاگرد از جمله حاضران در این جلسه بودند.
در این نشست، مسئولیت برگزاری رشتههای ورزشی میان شهرستانها تقسیم شد؛ بر اساس مصوبه، مسابقات شطرنج و دومینو در بندرعباس، گلبال در قشم و دوومیدانی در رودان و بشاگرد برگزار خواهد شد.
طبق برنامهریزی، جشن افتتاحیه هفته پارالمپیک روز جمعه ۱۸ مهرماه در سالن ورزشی شهرک توحید بندرعباس با همکاری هیئت امنای مسجد امام حسین (ع) این شهرک برگزار میشود و مراسم اختتامیه نیز روز ۲۴ مهرماه در انجمن نابینایان همراه با مسابقات شطرنج و دومینو و برنامههای فرهنگی حمایتی از ورزشکاران نابینا و کمبینا خواهد بود.
