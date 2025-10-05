سویا که آخرین بار ۹ سال پیش بارسا را برده بود امروز با یک نمایش درخشان و تاریخی موفق شد تیم هانسی فلیک را ۴-۱ در هم بکوبد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان دیداری از هفته هشتم لالیگا، سویا در شبی سوزان و پرهیجان در ورزشگاه سانچس پیسخوان، موفق شد بارسلونا را با نتیجه ۴–۱ شکست دهد.

الکسیس سانچس که تابستان امسال به سویا پیوسته، امروز در بازی برابر تیم سابقش بارسلونا از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد. ستاره شیلیایی گل را با همه وجودش جشن گرفت، اما در پایان با بالا بردن دست از بارسایی‌ها به نوعی عذرخواهی کرد. سویا پس از گل هم به بازی برترش ادامه داد و چندین فرصت گلزنی از دست داد تا اینکه ایساک رومرو در دقیقه ۳۷ گل دوم را هم وارد دروازه شزنی کرد. اما درست پیش از پایان نیمه نخست، جرقه‌ای از امید در تیم میهمان روشن شد. در وقت‌های اضافه طولانی (دقیقه ۴۵+۷)، پدری از میانه میدان پاس عمقی بی‌نقصی بین خطوط دفاع سویا فرستاد. مارکوس رشفورد با کنترل عالی توپ را گرفت و با ضربه والی تماشایی با پای چپ توپ را از بالای دست ولاخودیموس عبور داد و به طاق دروازه کوبید.

در نیمه دوم، بارسلونا عملکرد بهتری داشت، اما نتوانست از موقعیت‌های خود بهره ببرد. دروازه‌بان سویا با چند واکنش درخشان و البته کمی شانس، مانع از بازگشت بارسا شد. بزرگ‌ترین فرصت بارسلونا برای تساوی زمانی از دست رفت که روبرت لواندوفسکی پنالتی خود را هدر داد. در دقایق پایانی، بازی ریسکی بارسلونا و استفاده بیش از حد از تله آفساید، فرصت‌های طلایی برای ضدحملات سریع سویا ایجاد کرد تا این تیم با دو گل دیگر نتیجه را به ۴-۱ برساند و پیروزی قاطع خود را جشن بگیرد.

شاگردان فلیک با این شکست نتوانستند صدر جدول را از رئال مادرید پس بگیرند و با ۲ امتیاز کمتر (۱۹ امتیاز) در رتبه دوم هستند. سویا هم با ۱۳ امتیاز به رتبه چهارم صعود کرد.