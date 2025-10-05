سویا که آخرین بار ۹ سال پیش بارسا را برده بود امروز با یک نمایش درخشان و تاریخی موفق شد تیم هانسی فلیک را ۴-۱ در هم بکوبد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان دیداری از هفته هشتم لالیگا، سویا در شبی سوزان و پرهیجان در ورزشگاه سانچس پیسخوان، موفق شد بارسلونا را با نتیجه ۴–۱ شکست دهد.

الکسیس سانچس که تابستان امسال به سویا پیوسته، امروز در بازی برابر تیم سابقش بارسلونا از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد. ستاره شیلیایی گل را با همه وجودش جشن گرفت، اما در پایان با بالا بردن دست از بارسایی‌ها به نوعی عذرخواهی کرد. سویا پس از گل هم به بازی برترش ادامه داد و چندین فرصت گلزنی از دست داد تا اینکه ایساک رومرو در دقیقه ۳۷ گل دوم را هم وارد دروازه شزنی کرد.  اما درست پیش از پایان نیمه نخست، جرقه‌ای از امید در تیم میهمان روشن شد. در وقت‌های اضافه طولانی (دقیقه ۴۵+۷)، پدری از میانه میدان پاس عمقی بی‌نقصی بین خطوط دفاع سویا فرستاد. مارکوس رشفورد با کنترل عالی توپ را  گرفت و با ضربه والی تماشایی با پای چپ توپ را از بالای دست ولاخودیموس عبور داد و به طاق دروازه کوبید.  

در نیمه دوم، بارسلونا عملکرد بهتری داشت، اما نتوانست از موقعیت‌های خود بهره ببرد. دروازه‌بان سویا با چند واکنش درخشان و البته کمی شانس، مانع از بازگشت بارسا شد. بزرگ‌ترین فرصت بارسلونا برای تساوی زمانی از دست رفت که روبرت لواندوفسکی پنالتی خود را هدر داد.  در دقایق پایانی، بازی ریسکی بارسلونا و استفاده بیش از حد از تله آفساید، فرصت‌های طلایی برای ضدحملات سریع سویا ایجاد کرد تا این تیم با دو گل دیگر نتیجه را به ۴-۱ برساند و پیروزی قاطع خود را جشن بگیرد.

شاگردان فلیک با این شکست نتوانستند صدر جدول را از رئال مادرید پس بگیرند و با ۲ امتیاز کمتر (۱۹ امتیاز) در رتبه دوم هستند. سویا هم با ۱۳ امتیاز به رتبه چهارم صعود کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: لالیگای اسپانیا ، بارسلونا
خبرهای مرتبط
فلیک: خوب نبودیم/ باید از این شکست درس بگیریم
لالیگای اسپانیا؛
رئال مادرید ۳ - ۱ ویارئال/ پیروزی با درخشش وینی جونیور+ فیلم
لیگ قهرمانان اروپا؛
انریکه بارسلونا را شکست داد/ مساوی‌های تمام نشدنی یوونتوس و شکست یاران طارمی در لندن + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صادق بیت سیاح آخرین طلایی ایران شد
مهران نکویی مجد با شکست رکورد جهان طلایی شد
واکنش فدراسیون فوتبال به قرارداد بازیکن عراقی سابق استقلال
صعود ۱۵پله‌ای زنان والیبال ایران در رنکینگ جهانی
چادرملو ۱ - ۱ استقلال/ کار ساپینتو تمام شد؟
۶ کاندیدای تایید صلاحیت مدیریتی ریاست فدراسیون سوارکاری چه کسانی هستند؟
اعتراض استقلال به بنیادی‌فر؛ خطا روی چشمی کارت داشت
سویا ۴-۱ بارسلونا/ پیروزی تاریخی مردان اندلس مقابل شاگردان فلیک+ فیلم
ترکیب دگرگون‌شده استقلال برای تقابل با چادرملو
درگذشت قهرمان اسبق وزنه‌برداری آسیا
آخرین اخبار
ناپولی ۲-۱ جنوا/ هویلون صدر را به کونته هدیه داد
برنتفورد ۰ - ۱ منچسترسیتی/ پیروزی خفیف در شب رکوردشکنی گواردیولا+ فیلم
طاهری: همه از ساپینتو حمایت می‌کنند/ چمن تختی مثل موکت حرکت می‌کرد
حیدری: همه تیم‌ها مشکل دارند، نه فقط استقلال/ بدشانس بودیم که چادرملو را نبردیم
اعتراض استقلال به بنیادی‌فر؛ خطا روی چشمی کارت داشت
تاج در تمرین تیم ملی: ایمان دارم بهترین نتیجه را می‌گیرید
پایان کار ایران در رقابت‌های پارادو و میدانی قهرمانی جهان هند با کسب ۹ نشان طلا، ۲ نقره و ۴ برنز
برگزاری قرعه‌کشی لیگ برتر هندبال بانوان با حضور ۸ تیم
صالح حردانی و رامین رضاییان به تیم ملی دعوت شدند
سویا ۴-۱ بارسلونا/ پیروزی تاریخی مردان اندلس مقابل شاگردان فلیک+ فیلم
چادرملو ۱ - ۱ استقلال/ کار ساپینتو تمام شد؟
پایان شکست‌ناپذیری کریستال‌پالاس بعد از ۱۹ مسابقه/ نیوکاسل زیر برگه اخراج آنژ پوستکوعلو امضا زد
پیام وزیر ورزش به مدال‌آوران مسابقات پارادومیدانی قهرمانی جهان
فیورنتینا ۱-۲ رم/ گرگ‌ها بی خیال صدر جدول نمی‌شوند + فیلم
پاسخ فدراسیون ژیمناستیک به خبرسازی اخیر درباره تابلوی تصویر ملی‌پوش اسبق
هنرجو: استعدادیابی دختران نوجوان پشتوانه‌ای برای تیم ملی اسکیت و افتخارات جهانی است
صادق بیت سیاح آخرین طلایی ایران شد
صدرنشینی میرباقری در پایان مرحله اول لیگ برتر دوچرخه‌سواری
مهران نکویی مجد با شکست رکورد جهان طلایی شد
حضور ۳ دختر والیبال ایران در تیم رویایی کاوا/ خلیلی MVP شد
صعود ۱۵پله‌ای زنان والیبال ایران در رنکینگ جهانی
بازدید کارگری از اردوی تیم والیبال نشسته زنان
ترکیب دگرگون‌شده استقلال برای تقابل با چادرملو
دنیامالی: نوسازی اماکن ورزشی برای وزارتخانه یک اصل است
مخالفت اسپالتی با کار در خاورمیانه
دومین پیروزی واترپلو ایران در آسیا
درگذشت قهرمان اسبق وزنه‌برداری آسیا
پیام تبریک وزارت ورزش به تیم ملی والیبال دختران ایران پس از کسب نخستین مدال طلا
واکنش فدراسیون فوتبال به قرارداد بازیکن عراقی سابق استقلال
۶ کاندیدای تایید صلاحیت مدیریتی ریاست فدراسیون سوارکاری چه کسانی هستند؟