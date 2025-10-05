قرعه‌کشی بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان با حضور ۸ تیم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه‌کشی بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور، در سالن استان فارسی آکادمی ملی المپیک با حضور مسئولان فدراسیون هندبال و مدیران عامل و نمایندگان باشگاه‌ها برگزار شد.

هشت تیم استقلال تهران، آذرخش هرمزگان، زاگرس جنوبی، سنگ‌آهن بافق، فولاد مبارکه سپاهان، کسری گرمدره، نامی‌نو اصفهان و نفت و گاز گچساران در فصل جدید لیگ برتر هندبال بانوان حضور دارند.

براساس اعلام کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، مسابقات هفته نخست لیگ برتر هندبال بانوان، روز پنجشنبه ۱۷ مهر برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام کمیته مسابقات برنامه مسابقات هفته نخست لیگ برتر بانوان متعاقبا اعلام می‌شود.

در مراسم قرعه‌کشی بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور برترین‌های فصل بیستم (۱۴۰۳) نیز معرفی شدند.

پس از رای‌گیری از سرمربیان لیگ برتر، کارشناسان و نظرسنجی از علاقه‌مندان هندبال برای معرفی برترین‌های لیگ برتر هندبال بانوان ایران که پس از پایان فصل ۱۴۰۳ و در اردیبهشت ماه امسال انجام شد، در نهایت امروز ۹ بازیکن و همچنین مربی برتر (بهترین بغل راست، بغل چپ، گوش راست، گوش چپ، پست پخش، خط زن، دروازه‌بان، پدیده مسابقات، بهترین بازیکن و بهترین مربی) فصل گذشته در مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر هندبال کشور به شرح زیر معرفی شدند:

برترین گوش راست: هانیه کریمی
برترین گوش چپ: بهاره ایزدگشب
برترین بغل راست: ستاره رحمانیان
برترین بغل چپ: فاطمه مریخ
برترین خط زن: عطیه شهسواری
برترین پخش: مینا وطن پرست
برترین دروازه‌بان: الناز یارمحمدی توسکی
پدیده فصل: آسمان بدوی
برترین مربی: نشمین شافعیان
برترین بازیکن فصل: نسترن فراهانی

گفتنی است؛ برترین‌های فصل گذشته لیگ برتر هندبال بانوان با حضور در مراسم امروز قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر هندبال بانوان در آکادمی ملی المپیک، تندیس برترین‌های فصل را از سوی مسئولین فدراسیون دریافت کردند.

برچسب ها: مراسم قرعه کشی ، هندبال بانوان
خبرهای مرتبط
قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال آسیا؛ مصاف امید‌های ایران با کره جنوبی
زمان آغاز لیگ برتر هندبال بانوان اعلام شد
کری سرخابی‌ها به کشتی کشیده می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدت زمان دوری سردار آزمون از میادین مشخص شد
صادق بیت سیاح آخرین طلایی ایران شد
توهین خسرو حیدری به کریم باقری
گل نخوردن برای استقلال خط قرمز شد!
واکنش فدراسیون فوتبال به قرارداد بازیکن عراقی سابق استقلال
ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با چادرملو
مهران نکویی مجد با شکست رکورد جهان طلایی شد
ربیعی: همه وزنه برداران شانس مدال هستند
۶ کاندیدای تایید صلاحیت مدیریتی ریاست فدراسیون سوارکاری چه کسانی هستند؟
صعود ۱۵پله‌ای زنان والیبال ایران در رنکینگ جهانی
آخرین اخبار
برنتفورد ۰ - ۱ منچسترسیتی/ پیروزی خفیف در شب رکوردشکنی گواردیولا+ فیلم
طاهری: همه از ساپینتو حمایت می‌کنند/ چمن تختی مثل موکت حرکت می‌کرد
حیدری: همه تیم‌ها مشکل دارند، نه فقط استقلال/ بدشانس بودیم که چادرملو را نبردیم
اعتراض استقلال به بنیادی‌فر؛ خطا روی چشمی کارت داشت
تاج در تمرین تیم ملی: ایمان دارم بهترین نتیجه را می‌گیرید
پایان کار ایران در رقابت‌های پارادو و میدانی قهرمانی جهان هند با کسب ۹ نشان طلا، ۲ نقره و ۴ برنز
برگزاری قرعه‌کشی لیگ برتر هندبال بانوان با حضور ۸ تیم
صالح حردانی و رامین رضاییان به تیم ملی دعوت شدند
سویا ۴-۱ بارسلونا/ پیروزی تاریخی مردان اندلس مقابل شاگردان فلیک+ فیلم
چادرملو ۱ - ۱ استقلال/ کار ساپینتو تمام شد؟
پایان شکست‌ناپذیری کریستال‌پالاس بعد از ۱۹ مسابقه/ نیوکاسل زیر برگه اخراج آنژ پوستکوعلو امضا زد
پیام وزیر ورزش به مدال‌آوران مسابقات پارادومیدانی قهرمانی جهان
فیورنتینا ۱-۲ رم/ گرگ‌ها بی خیال صدر جدول نمی‌شوند + فیلم
پاسخ فدراسیون ژیمناستیک به خبرسازی اخیر درباره تابلوی تصویر ملی‌پوش اسبق
هنرجو: استعدادیابی دختران نوجوان پشتوانه‌ای برای تیم ملی اسکیت و افتخارات جهانی است
صادق بیت سیاح آخرین طلایی ایران شد
صدرنشینی میرباقری در پایان مرحله اول لیگ برتر دوچرخه‌سواری
مهران نکویی مجد با شکست رکورد جهان طلایی شد
حضور ۳ دختر والیبال ایران در تیم رویایی کاوا/ خلیلی MVP شد
صعود ۱۵پله‌ای زنان والیبال ایران در رنکینگ جهانی
بازدید کارگری از اردوی تیم والیبال نشسته زنان
ترکیب دگرگون‌شده استقلال برای تقابل با چادرملو
دنیامالی: نوسازی اماکن ورزشی برای وزارتخانه یک اصل است
مخالفت اسپالتی با کار در خاورمیانه
دومین پیروزی واترپلو ایران در آسیا
درگذشت قهرمان اسبق وزنه‌برداری آسیا
پیام تبریک وزارت ورزش به تیم ملی والیبال دختران ایران پس از کسب نخستین مدال طلا
واکنش فدراسیون فوتبال به قرارداد بازیکن عراقی سابق استقلال
۶ کاندیدای تایید صلاحیت مدیریتی ریاست فدراسیون سوارکاری چه کسانی هستند؟
نخستین مدال طلای تاریخ والیبال زنان ایران در تاشکند کسب شد