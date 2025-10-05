باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه‌کشی بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور، در سالن استان فارسی آکادمی ملی المپیک با حضور مسئولان فدراسیون هندبال و مدیران عامل و نمایندگان باشگاه‌ها برگزار شد.

هشت تیم استقلال تهران، آذرخش هرمزگان، زاگرس جنوبی، سنگ‌آهن بافق، فولاد مبارکه سپاهان، کسری گرمدره، نامی‌نو اصفهان و نفت و گاز گچساران در فصل جدید لیگ برتر هندبال بانوان حضور دارند.

براساس اعلام کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، مسابقات هفته نخست لیگ برتر هندبال بانوان، روز پنجشنبه ۱۷ مهر برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام کمیته مسابقات برنامه مسابقات هفته نخست لیگ برتر بانوان متعاقبا اعلام می‌شود.

در مراسم قرعه‌کشی بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور برترین‌های فصل بیستم (۱۴۰۳) نیز معرفی شدند.

پس از رای‌گیری از سرمربیان لیگ برتر، کارشناسان و نظرسنجی از علاقه‌مندان هندبال برای معرفی برترین‌های لیگ برتر هندبال بانوان ایران که پس از پایان فصل ۱۴۰۳ و در اردیبهشت ماه امسال انجام شد، در نهایت امروز ۹ بازیکن و همچنین مربی برتر (بهترین بغل راست، بغل چپ، گوش راست، گوش چپ، پست پخش، خط زن، دروازه‌بان، پدیده مسابقات، بهترین بازیکن و بهترین مربی) فصل گذشته در مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر هندبال کشور به شرح زیر معرفی شدند:

برترین گوش راست: هانیه کریمی

برترین گوش چپ: بهاره ایزدگشب

برترین بغل راست: ستاره رحمانیان

برترین بغل چپ: فاطمه مریخ

برترین خط زن: عطیه شهسواری

برترین پخش: مینا وطن پرست

برترین دروازه‌بان: الناز یارمحمدی توسکی

پدیده فصل: آسمان بدوی

برترین مربی: نشمین شافعیان

برترین بازیکن فصل: نسترن فراهانی

گفتنی است؛ برترین‌های فصل گذشته لیگ برتر هندبال بانوان با حضور در مراسم امروز قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر هندبال بانوان در آکادمی ملی المپیک، تندیس برترین‌های فصل را از سوی مسئولین فدراسیون دریافت کردند.