در پایان رقابت‌های قهرمانی جهان در هند، تیم ملی دوومیدانی کشورمان موفق به کسب ۱۵ مدال طلا، نقره و برنز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین روز از رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) صادق بیت‌سیاح ملی پوش کشورمان در ماده پرتاب نیزه کلاس F۴۱ به مصاف حریفان خود رفت و با ثبت رکورد ۴۸.۸۶ متر موفق به کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی جهان شد.

همچنین مهران نکویی مجد ملی پوش کشورمان در ماده پرتاب وزنه کلاس F۳۴ به مصاف حریفان خود رفت و با ثبت رکورد ۱۲.۲۷ متر ضمن شکستن رکورد جهان، موفق به کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی جهان شد.

کاروان پارادوومیدانی کشورمان با کسب ۱۵ مدال طلا، نقره و برنز به کار خود در این مسابقات پایان داد.

این مدال‌ها شامل ۹ مدال طلا توسط امیرحسین علیپور، الهام صالحی، سعید افروز، حسن باجلوند، علی اصغر جوانمردی، علی بازیار، یاسین خسروی، مهران نکویی مجد و صادق بیت سیاح، دو مدال نقره توسط مهدی اولاد و هاجر صفرزاده و ۴ برنز توسط امان‌الله پاپی، الهام صالحی، زینب مرادی و عرفان بندری کسب شد.

