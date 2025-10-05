باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از باشگاه استقلال؛ تیم‌های چادرملو اردکان و استقلال تهران در هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در جریان این مسابقه، روزبه چشمی کاپیتان استقلال پس از برخورد شدید با رضا دهقان بازیکن تیم چادرملو دچار مصدومیت شد و چند دقیقه بعد با پای لنگان زمین را ترک کرد.

پس از پایان بازی، باشگاه استقلال با انتشار تصویری از مچ پای چشمی مدعی شد که شدت ضربه وارده از سوی بازیکن چادرملو، منجر به مصدومیت کاپیتان این تیم شده است.

در اطلاعیه باشگاه آمده است:

روزبه چشمی در حالی به دلیل خطای شدید رضا دهقان از زمین بیرون رفت که داور مسابقه بابت این خطای خشن، کارت زردی به بازیکن تیم چادرملو نشان نداد. بازیکن حریف با کف استوک کفش خود به مچ پای چشمی ضربه وارد کرد و همین موضوع سبب شد کاپیتان استقلال ناچار به ترک میدان شود.